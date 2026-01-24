Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan\'ın \'\'PKK\'nın başındaki Türk\'\' dediği isim
24.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. Tutanaklarca terör örgütü PKK içindeki etnik yapıya dair konuşan Öcalan, Kandil'deki elebaşı kadrosunun başında Türk kökenli Duran Kalkan'ın bulunduğunu ve örgüt içinde her zaman Türk kökenli bir grubun ağırlığı olduğunu belirtti.

24 Kasım 2025'te MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. gündeme bomba gibi düşen 16 sayfalık tutanaklarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

MAZLUM ABDİ'Yİ KENDİSİNE YAKIN KİŞİ OLARAK TANIMLADI

Tutanaklara göre Öcalan, Suriye için ne İsrail'in önerdiği İbrahim Anlaşması ne de İran'ın önerdiği Şii projesinin uygun olduğunu bunun yerine demokratik entegrasyonun önemli olduğunu söyledi. Terör örgütü SDG komutanı Mazlum Abdi'nin kendisine en yakın kişilerden biri olduğunu belirtti. Tutanaklarda, "Suriye'de üniter devlete bir şey demediğini ancak yerel demokrasisiz ve sivil toplumsuz asla olmaması gerektiğini söyledi." ifadeleri de yer aldı.

"KÜRT DEVLETÇİLİĞİ" ÇIKIŞI

Tutanaklarda, Abdullah Öcalan'ın "İsrail'e Kürt devletçiliği gerektiğini, başka türlü ayakta kalamayacak ve hegemonya kuramayacak" sözleri de yer aldı.

"PKK'NIN BAŞINDA TÜRK VAR"

Terör örgütü PKK içindeki etnik yapıya dair konuşan Öcalan, Kandil'deki elebaşı kadrosunun başında Türk kökenli Duran Kalkan'ın bulunduğunu ve örgüt içinde her zaman Türk kökenli bir grubun ağırlığı olduğunu belirtti.

Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim
Duran Kalkan

"ÖZAL ZAMANINDA TOYDUM, KAÇIRDIM"

Terör sorununun özümü için devletle 1992 yılından bu yana temas halinde olduğunu belirten Öcalan; Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan dönemlerine ait gizli kalmış diplomatik trafiği de açıkladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemindeki barış girişimlerini değerlendiren Öcalan, o dönem kendisine yapılan telkinlerin değerini yıllar sonra anladığını belirterek çarpıcı bir özeleştiri yaptı. Özal'ın kendisine "Yaptığı her şeyin yanlış olmadığını, şayet silahlı mücadeleye devam ederse bütün çabalarının boşa gideceğini" belirttiğini, kendisinin düşündüğünü ancak geciktiğini, o zaman "toy olduğunu" ifade etti.

DURAN KALKAN KİMDİR?

Duran Kalkan, Erzurum'dan göç eden Türk kökenli Yusuf-Safiye çiftinin çocukları olarak 1 Ocak 1954'te Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Güzelim köyünde doğdu.

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim - Son Dakika

Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı Kazada hayatını kaybeden Mina, son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
02:16
ABD’de ’’felç edici buz fırtınası’’ alarmı Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı
ABD'de ''felç edici buz fırtınası'' alarmı! Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:32:21. #7.11#
SON DAKİKA: Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.