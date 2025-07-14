Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Sevk Edildi

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Sevk Edildi
14.07.2025 17:56  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerin ardından Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Böcek, cezaevinde sağlık problemi gerekçesiyle revire başvurdu.

Covid-19 geçirdiği dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Böcek'in, gerekli muayene ve testlerinin tamamlandığı öğrenildi. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Politika, antalya, Sağlık, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea

17:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetini 16 Temmuz Çarşamba saat 11.00’de kabul edecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetini 16 Temmuz Çarşamba saat 11.00'de kabul edecek
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
14:51
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
04:19
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 18:01:21. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.