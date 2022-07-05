Tutuklu Selahattin Demirtaş, iktidarı devirmek için HDP ve 6'lı masaya çağrı yaptı: Ortak adayla sahaya çıkılırsa seçim en az 80'e 20 kazanılır

"Terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanan ve yaklaşık 6 yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan iktidarı devirmek için HDP'nin de 6'lı masayla ortak aday çıkarması gerektiğini belirtti.

Muhalefet partileri pazar gününü kongre ve toplantılarla geçirdi. HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi toplanırken, aynı gün öğle saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'altılı masa'yı oluşturan siyasi partiler beşinci kez bir araya geldi. Kongrede HDP, muhalefet partilerine eleştiride bulunup "Kendi adayımızla girmeyi değerlendiririz" mesajını verdi.

CEZAEVİNDEN HEM PARTİSİNE HEM DE MUHALEFETE SESLENDİ

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden T24'e yazan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem partisi HDP'ye hem de muhalefete seslendi.

"MUHALEFET ALGILARA ÇOK MERKEZDEN YANIT VERMEK DURUMUNDA"

İktidarın olgularla değil algılarla siyaset yaptığını belirten Demirtaş, muhalefetin bu algıları kırması gerektiğine değindi. Demirtaş bu noktada 'ortaklaşmaya' vurgu yaptı: "Muhalefetin bu konuda bir dezavantajı var; AK Parti tek merkezden algı üretirken muhalefet bu algılara karşı çok merkezden yanıt vermek durumunda. Bu durumu aşacak ortak stratejiler üzerinde çalışılmalıdır. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla saha çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır."

6'LI MASADA BULUNMAMALARI KONUSUNDA PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ

HDP'yle 'altılı masa'daki diğer partilerin yan yana gelememesine değinen Demirtaş, bunda kendi partisinin de sorumlu olduğu eleştirisini yaptı: "Evet, HDP baskılardan en büyük payı alan partidir. Kitlesi en çok horlanan, en çok zulüm gören partidir. HDP üzerinde büyük bir medya ambargosu var. Hakkındaki kapatma davası devam ediyor."