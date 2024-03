Tütüncü\'den, Kepez Meclisine duygusal veda

Politika

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 15 yıl başkanlık ettiği Kepez Belediye Meclisi'ne veda etti. Tütüncü, veda meclisinde helallik istediği meclis üyelerine ve bürokratlarına plaket vererek, teşekkür etti.

Kepez Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu yaparak, 2019-2024 dönemini tamamladı.

Meclis, son 5 yılda yaptığı 63 toplantıda, Kepez'in değişimine, şehirleşmesine katkı sağlayan 1332 karara imza attı.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hakan Tütüncü de, Kepez Belediye Başkanı sıfatıyla son kez meclisi yönetti.

Duygusal bir ortamda gerçekleşen veda meclisinde Kepez ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yaprak tarihe geçen Başkan Hakan Tütüncü, bir veda konuşması yaptı.

"Çok heyecanlıyım ve duygusalım" sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Tütüncü, şair Abdurrahim Karakoç'un 'Her nesnenin bir bitimi var ama\Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban" sözlerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 yıl bitti. 2009'daki adaylığım sırasında 15 yıl önce tam bu ay Mart Meclisinde seyirci koltuklarına oturarak, ilk defa belediye meclisine katılmıştım. 15 yıl boyunca bu meclisin çatısı altında meclis üyelerimizle çok güzel günlerimiz geçti. Birlikte sevindik, birlikte hüzünlendik ama güzel işler yapmanın da mutluluğu içerisindeyiz. 15 yıl önceki Kepez'in birçok sorunları vardı. İmar ve mülkiyetle ilgili problemleri en baştaydı. 2009 kampanya döneminde bir ev ziyaretimde, güzel parklar yapacağım, dedim. Evde bulunan bir hemşehrimiz, park falan yapma, tapularımızı ver, dedi. Bu mesajın yolundan giderek ilçenin mülkiyet sorunlarını çözmeye gayret ettik. On binlerce tapulama işlemi yaptık. Göreve geldiğimizde gecekonduların olduğu Güneş Mahallesi'nde şimdi geliri yüksek insanların oturduğu siteler var. Bu başarıyı tüm meclis üyelerimizle gerçekleştirdik".

"Antalya'nın sevgi ve sayı üreten tek meclisi olduk"

Sevgi üreten bir meclis olduklarına değinen Tütüncü, "Bu meclis, diğer meclis toplantılarını da takip ediyorum, sevgi ve saygı üreten Antalya'nın tek meclisidir. Ebetteki, politik olarak meselelere farklı bakmamız gereken durumlar olabilir. İktidarlar her zaman eleştirilir. Muhalefetin görevi iktidarı eleştirmek ve diri tutmaktır. Geriye dönüp baktığım zaman eleştirilere tahammülle katlanmayı bildik. Kırıcı olmamaya gayret ettik. İlk dönem meclisimizin ilk yılları biraz sertti. Bu dönemde bile kimseyi kırmadan, incitmeden, sevgi ve sayrı üreten bir meclis olmayı başardık. Dönemin sonuna geldik. 15 yıl bitti. Yerine göre bu 15 yıl bir ömür demek. Hemşehrilemizin, demokratik tercihleriyle seçildik. Her birimiz seçimle göreve geldiğimizden dolayı hemşehrilerimizi temsil etme onurunu ve saygınlığını da taşıyoruz. Bu onuru en güzel şekilde taşımaya gayret ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi seçimle bu görev getiren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 3 dönem boyunca Kepez'de istikrarın devam etmiş olması bu istikrar sürecinin büyüyerek devam etmiş olması belki de Kepez'in problemlerinin çözümünde çok kıymetliydi" ifadelerine yer verdi.

Kepez'in 30 yıllık belediye tarihinin 15 yılında kendilerinin olduğunu işaret eden Tütüncü, "Bu çok kıymetli bir şey. Rabbim, bundan sonraki süreçte de Kepez Belediyesinde görev yapacak olan arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Onlara da başarılar diliyorum. Bazı meclis üyesi arkadaşlarımız gönüllü olarak yeni dönemde meclis üyesi olmak istemedi. Bu arkadaşlarımıza da yeni dönemdeki hayatlarında başarılar diliyorum. Her alanda kurumsallaşmış bir Kepez Belediyesini ortaya çıkardık. Göreve geldiğimizde belediye hizmet binamız, Turgut Özal Spor Salonu, Kepez Belediyesi Spor Tesisleri ve KEDAP adıyla sosyal yardım merkezimiz vardı. Vakıf Ekmek ise özerk bir kurum, belediye bağlı bir işletme değildi. Ama şimdi belediyenin onlarca hizmet binası oldu. Sadece DokumaPark ve çevresinde 30 yakın belediyenin işletmesi var. Kepez Belediyesi çok büyüdü ve kurumsallaştı. Bu meclisin, belediyenin kurumsallaşmada çok büyük emeği var. Sizlere hakkımı helal ettim. Sizler de bize hakkınızı helal edin. Meclis üyelerimize, bürokratlarımıza, memurundan işçisine tüm çalışanlarımıza Kepez'imize yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah emeğimiz tatlı ve hoş bir hatıra olarak kalacaktır. 3 dönem üst üste Kepez Belediye Başkanı olmak benim için onurdu. İktidarıyla, muhalefetiyle tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Meclisin sarı zarfı yok"

Belediye başkanlığı yaptığı 15 yıl boyunca meclis üyelerini bir tek sarı zarfla karşılaştırmadığına değinen Tütüncü, "Bu meclis, 15 yıl boyunca bir tane soruşturmaya geçirmedi. Şikayetler yapıldı. Hakkımızda suç duyurularında bulunuldu. Biz bu mecliste şüpheli hiçbir işe imza atmadık. Önceliğimizi her zaman vatandaşımızdan yana kullandık. Hukuken meclis üyelerinin başını derde sokacak hiçbir iş yapmadık. Kendi imzalamayacağım hiçbir kararı, başkalarının imzalamasını istemedim. Kendimin evet diyemeyeceği hiçbir konuyu meclise getirmedim. Güzel, keyifli bir 15 yıl geçirdik. Akıp geçen zaman içerisinde gözümüzde her şey çok büyüyor. Bir gündem maddesinin etrafında yaptığımız tartışmalar bize 10 yıllarca devam edecek gibi geliyor. Bu meclis kapısından çıkınca 10 dakika sonra her şey tarih oluyor. O noktalarda birbirimizi incitmiş, birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Hepinize hakkımız helal olsun. Allah izin verirse sizleri, önümüzdeki dönem Antalya Büyükşehir Meclisi'nde bekliyor olacağım. Kazanan Antalya olsun" açıklamasında bulundu.

Meclis üyelerine ve bürokratlara plaket

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasından sonra meclis üyelerine ve bürokratlarına Kepez ilçesine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaket takdimini ardından gündemindeki iki maddenin karara bağlanmasıyla Kepez Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi kapanmış oldu. - ANTALYA