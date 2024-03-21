Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İftarda Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Yılmaz, 'Milletin önceliği neyse bizim önceliğimiz o. Milletin derdi neyse bizim derdimiz o. Böyle başladık böyle de devam ediyoruz. Dolayısıyla Ankara'da masa başında oturup, memleketi yöneten bir ekip hiçbir zaman olmadık' dedi.