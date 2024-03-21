31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, takdir toplayan bir harekete imza atarak CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı.
Cenaze törenine katıldığı anlardan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yazıcı'nın gönderisinin altına "Centilmenlik bunu gerektirir. Tebrikler değerli başkanım", "Keşke herkes sizin gibi olsa", "Çok kıymetli bir davranış", "Tebrikler Şadi Başkan", "Rekabet gelip geçicidir, aslolan insan kalabilmek" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Başkan Yazıcı'nın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Yılmaz, 'Milletin önceliği neyse bizim önceliğimiz o. Milletin derdi neyse bizim derdimiz o. Böyle başladık böyle de devam ediyoruz. Dolayısıyla Ankara'da masa başında oturup, memleketi yöneten bir ekip hiçbir zaman olmadık' dedi.
Turgut Altınok, CNN Türk canlı yayınında Antalya'da 600 dairesi olduğu iddialarını sert bir dille reddederek, tapuların çıkarılmasını istedi ve tapuların çıkarılmaması durumunda istifa edeceğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
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