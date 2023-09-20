Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:38

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Yazıcı, İmamoğlu'nu eskimiş siyasetçi olarak nitelendirerek, kendine yenildiğini ve ne yaparsa yersiz olduğunu belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kendisi hakkında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, "Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. 'Şu adama bak' lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı. Şahsıma 'yalan ifadeler isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir. Her şey kayıt altında. Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin 'Bösi bile bahis konusu değil. 'Sadece provoke etmeye geldi' diyor. O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği bir saniye gösteremez. Dervişin zikri neyse fikri de öyle oluyor. Derdi sadece kariyeri olduğu için beni kariyer yatırımı yapmakla suçluyor. Muhayyel cumhurbaşkanı, muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı, muhayyel CHP genel başkanı olduğu için, bu bühtanını yadırgamadım. Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir."

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı, Tuzla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Her şey şampiyonluk için! Ali Koç, Fenerbahçe maçları izlemeye gitmeyecek
10:18 Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti
09:47 İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk muhabir arasında ilginç diyalog: Naber kız?
09:23 Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeniler sivilleri çatışmaya dahil etmeye çalışıyor
09:10 Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası hedefte Nuri Şahin var
09:06 Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi
09:04 Meksika'daki uzaylı fosilleri canlı yayında incelendi! Bir tanesi hamile çıktı
08:51 Filenin Sultanları yoluna kayıpsız devam ediyor! 4'te 4 yaptık
08:43 Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 10:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement