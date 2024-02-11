Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yerel seçimlere hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yerel seçimlere hazırlanıyor

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yerel seçimlere hazırlanıyor

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 2024 yerel seçimleri için saha çalışmalarına hız verdiğini belirtti. Halkın görüş ve önerilerini dikkate alarak çalıştıklarını vurgulayan Başkan Uçar, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden başarıyla çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Erzurum'a ve hemşerilerine hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyleyen Uçar, halkın desteğiyle hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

11.02.2024 15:46  Güncelleme: 15:49
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Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler nedeniyle saha çalışmalarına hız verdi.

Görev süresi boyunca halkın içinde olan ve yaptığı her hizmette vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Uçar, Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden de yüzlerinin akıyla çıkmak için ellerinden geldiğince çok çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Erzurum 'a ve hemşerilerine layık hizmetleri yapmak için gece gündüz demeden çalışacaklarının altını çizen Başkan Mahmut Uçar, "Hizmetlerimiz ve çabalarımız hız kesmeden sürecek. Halkımızdan alacağımız destekle bunu yapacağız. Hizmet siyaseti uzun soluklu bir iştir. Hedefimiz ve hesabımız halka hizmettir. Erzurum'un Tarihi Yüzü Yakutiyemize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Belediye, Politika, Son Dakika

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