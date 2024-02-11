Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yerel seçimlere hazırlanıyor

Politika

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler nedeniyle saha çalışmalarına hız verdi.

Görev süresi boyunca halkın içinde olan ve yaptığı her hizmette vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Uçar, Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden de yüzlerinin akıyla çıkmak için ellerinden geldiğince çok çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Erzurum 'a ve hemşerilerine layık hizmetleri yapmak için gece gündüz demeden çalışacaklarının altını çizen Başkan Mahmut Uçar, "Hizmetlerimiz ve çabalarımız hız kesmeden sürecek. Halkımızdan alacağımız destekle bunu yapacağız. Hizmet siyaseti uzun soluklu bir iştir. Hedefimiz ve hesabımız halka hizmettir. Erzurum'un Tarihi Yüzü Yakutiyemize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM