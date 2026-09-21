UCLG Başkanı Altay, New York'ta belediye başkanlarını COP 31 Antalya'ya davet etti - Son Dakika
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UCLG Başkanı Altay, New York'ta belediye başkanlarını COP 31 Antalya'ya davet etti

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UCLG Başkanı Altay, New York\'ta belediye başkanlarını COP 31 Antalya\'ya davet etti
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UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, New York'taki Urban 20 Zirvesi'nde dünya belediyelerine seslendi. Altay, COP 31 Yerel Yönetimler Elçisi olarak belediye başkanlarını Kasım'da Antalya'daki COP 31'e davet etti.

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, CO P31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026'da dünya belediyelerine seslendi. Dünyanın önemli metropol şehirlerinden belediye başkanlarının katıldığı zirvede Başkan Altay, COP31 Yerel Yönetimler Elçisi olarak bütün belediye başkanlarını COP 31 Antalya programına davet etti.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP 31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026'ya katıldı. New York Civic Hall'da düzenlenen zirveye New York, Los Angeles, Tokyo, Barselona, Paris, Roma, Milano, Amsterdam, Helsinki ve Cakarta gibi farklı kıtalardan önemli şehirlerin belediye başkanları da katıldı. Başkan Altay, bu önemli zirvede "Baskı Altındaki Bir Dünyada U20 Öncelikleri, Ortaklıklar ve İş Birliğinin Geleceği" temasıyla düzenlenen U20 Belediye Başkanları Genel Oturumunda dünya belediyelerine seslendi.

"Dünya kritik bir dönemden geçiyor"

Dünyanın iklim krizlerinin ve küresel çatışmaların toplumlara yaşattığı büyük acılar yüzünden kritik bir dönemden geçtiğini aktaran Başkan Altay, "Bu gelişmeler, konut, gıda ve enerji maliyetlerini artırarak yerel ekonomileri zorluyor ve insanların temel hizmetlere erişimini güçleştiriyor. UCLG Başkanı ve COP 31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi olarak şehirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini küresel iklim gündemine taşımak, yerel yönetimlerin karar süreçlerindeki etkisini artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyaya adalet ve insan onuru vurgusu yaptı"

Başkan Altay, iklim kriziyle mücadelede çevresel sorumluluğun yanı sıra adaletin de esas alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Göç meselesini ele alırken çıkış noktamız her zaman insan onuru ve ortak insanlığımız olmalıdır. Yaşadığımız coğrafyada kentler, çatışmaların ve yerinden edilmenin ağır sonuçlarıyla her gün yüzleşmektedir. Buna rağmen ilk refleks gösteren yine yerel yönetimler oluyor; barınma imkanı sağlıyor, temel hizmetleri sunuyor ve insanların topluma uyum sağlaması için köprüler kuruyor. U20'den G20'ye taşıdığımız temel mesaj son derece açıktır: İnsanlara en yakın yönetim kademesi olan kentler; krizler karşısında inisiyatifi doğrudan ele alan, sahada ilk adımı atan ve çözümü bizzat üreten asıl güçtür. Bundan sonraki süreçte hakim kılmamız gereken anlayış, ayrışma yerine iş birliğini, yalnızlaşma yerine dayanışmayı, toplumlarımızı korumak için ortak sorumluluk bilincini hakim kılmalıyız. Yerel dinamikleri merkeze alan, kentlerin iradesine güvenen ve küresel çözümleri kentlerle birlikte hayata geçiren adil birçok taraflı düzeni hep birlikte inşa edeceğiz."

Belediye başkanlarını Antalya'daki COP 31'e davet etti

Başkan Altay, konuşmasının sonunda COP 31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi sıfatıyla zirveye katılan dünya belediyelerini ve heyetleri, önümüzdeki Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP 31'e (İklim Zirvesi) davet etti. İklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin ve ortak sorumluluğun önemine dikkat çeken Başkan Altay, dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren bu önemli buluşmanın, şehirlerin ve yerel yönetimlerin sesini daha güçlü duyuracağına olan inancını dile getirerek, tüm katılımcıları insanlığın ortak geleceği için Antalya'da buluşmaya ve iklim eylemini birlikte güçlendirmeye çağırdı.

"COP 31'de dünyaya çok önemli mesajlar vereceğiz"

Oturumun sonunda zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta, dünyanın önemli şehirlerinden belediye başkanlarının bulunduğu Urban 20'de UCLG Başkanı olarak bir konuşma gerçekleştirdik. Hem belediyeler olarak birlikte yapmamız gereken konuları ele aldık hem de COP 31 Yerel Yönetimler Elçisi olarak bütün belediye başkanlarımızı COP 31 Antalya programına davet ettik. İklim değişikliği şehirlerimizin en önemli gündemi inşallah COP 31'de tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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