UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, Latin Amerika belediyelerine seslendi

Politika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Latin Amerika Bölge Teşkilatı (FLACMA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Latin Amerika belediyelerine seslendi. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Daha adil ve daha sürdürülebilir şehirler inşa etme vizyonumuzu birlikte gerçekleştirebiliriz" dedi.

UCLG Latin Amerika Bölge Teşkilatı (FLACMA) Yönetim Kurulu Toplantısı Kosta Rika'da gerçekleştirildi. FLACMA üyesi ülkelerden belediye başkanları ile çok sayıda yerel ve bölgesel temsilcinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, dünyanın böylesine karmaşık bir dönemden geçtiği bir zamanda, belediye hareketi birliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna değindi. Demokrasi için, sosyal uyum için, hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmayan adalet için birleşilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, "İnşa etmek için çok çalıştığımız uluslararası hukukun temellerine saygı duyulmasını sağlamalı ve bizi birbirimize bağlayan dayanışma ruhunu ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam etmeliyiz. FLACMA'nın teşkilatımızın ön saflarında yer alacağını, üyelerinin katılımını sağlayacağını ve onların vizyon ve değerlerini kolektif gündemimize taşıyacağını biliyoruz. Kısa süre önce gerçekleştirilen su istişaresi de bunun bir örneğidir ve bu yönetim kurulunda gerçekleştirilecek tartışmalar dünya çapındaki konumumuzu güçlendirmek için de hayati önem taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"İş birliği ve deneyim paylaşımı, bizi bir araya getiren ortak hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır"

Toplantıya sadece UCLG Başkanı olarak değil, aynı zamanda 30 farklı ülkeden 1.200'e yakın üye belediyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı olarak da katıldığını hatırlatan Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugün burada, coğrafi sınırların ötesinde, farklı kültürlerin ve toplumların temsilcisi olarak bulunuyoruz. FLACMA ve TDBB farklı coğrafyalarda faaliyet gösteriyor olsalar da küreselleşen dünyada yerel meseleler ekseriyetle aynı düzlemde hareket etmektedir. İmkanlar ve sınırlar değişse de yerel yönetimlerin tek ihtiyacı daha adil ve daha sürdürülebilir bir şehir inşa etmektir. Bu çerçevede teşkilatlarımız arasındaki ilişkileri, karşılıklı iş birliği ve deneyim paylaşımı temelinde geliştirmemiz mümkündür. Nüfus artışı, şehirleşme, iklim değişikliği ve toplumsal eşitsizlikler gibi konular, sadece belli bir coğrafyada değil, küresel bir düzlemde herkesi etkilemektedir. Ancak, bu zorlukları aşmak için elimizde büyük bir potansiyel var. İşte bu potansiyeli harekete geçirmek için, FLACMA ve TDBB gibi teşkilatlar arasındaki ilişkileri güçlendirmeliyiz. Karşılıklı iş birliği ve deneyim paylaşımı, bizi bir araya getiren ortak hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle, bu toplantıyı bir başlangıç olarak görmeli ve birbirimizle daha yakın bir iş birliği içinde olmalıyız. Birlikte hareket ederek, daha adil ve daha sürdürülebilir şehirler inşa etme vizyonumuzu gerçekleştirebiliriz."

"Yeni döneme büyük bir heyecanla başlıyoruz"

Konuşmasının sonunda FLACMA üyelerine seslenen Başkan Altay, "Daha adil, daha sevecen ve barışçıl bir dünyaya ulaşmak için yanınızda duran bir dünya teşkilatının parçası olduğunuzu unutmayın. FLACMA'nın Bölge Teşkilatı Genel Sekreterliği olarak üstlendiği rol hayati önem taşımaktadır. UCLG'nin kuruluşundan bu yana geçen 20 yıl boyunca yaptığı çalışmalar ve teşkilata olan bağlılığı nedeniyle 1 Mayıs 2024 tarihinde San Jose belediye başkanlığını devredecek olan Johnny Araya'ya teşekkür ediyorum. Bu yeni döneme büyük bir heyecanla başlıyoruz. Göreve başlayacak olan yeni başkan Kelvin Cruz'a tam desteğimizi ifade ederek kendisiyle dayanışma temennimizin olduğunu bilmesini istiyoruz. Yönetim Kurulunuzun çıktılarının dünyaya ulaşmasını sağlamak için dünya teşkilatınıza güvenebileceğinizi bilmenizi isterim. Sizleri ortak gündemimize katkıda bulunmaya ve şehirlerdeki yaşamı ve geleceği şekillendirmeye davet ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - KONYA