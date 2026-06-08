Üçlü Dışişleri Toplantısı: Barış Vurgusu - Son Dakika
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Üçlü Dışişleri Toplantısı: Barış Vurgusu

08.06.2026 16:50
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Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan, Gazze ve bölgede barış için diyalog ve iş birliği değerlendirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Gazze ve Filistin konusunda sürdürülebilir bir barış tesis etmenin yolları konusunda tartıştık, görüştük. Bunun hem bölgemize hem de küresel anlamda ne gibi bir etkisi olabileceğini tartıştık. Buradaki yaklaşımımız; diyalog ve diplomatik çabaların sürdürülmesi, uluslararası hukuka riayet ederek bu konuda güvencelerle birlikte bölgede bunların gerçekleştirilmesi ve bütün bunların da sürdürülebilir bir barışa dönüştürülmesi hepimizin önceliği olmalı" dedi. Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ise, "Barışla ilgili olarak beklentilerimizi paylaştık. Barışın en kısa zamanda tesis edilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirdi, aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ardından toplantıya geçildi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından ortak basın toplantısı yapıldı.

"Azerbaycan Ermenistan barışını tesis edebilmek için gelişmeleri paylaştım"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Bu 3'lü toplantıya katılmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum. Sevgili kardeşim Hakan Fidan'a göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başlamış olduğumuz projelerin en son toplantıdan bu yana gelişmelerini değerlendirme fırsatımız oldu. Potansiyel olarak ne gibi proje gerçekleştirilebilir ve bunun yönü ne olabilir, bunları da ele alma fırsatımız oldu. Mevcut sınamaları da değerlendirme imkanımız oldu, bölgesel ve küresel anlamdaki çatışmaları ele aldık. Buradaki gerilimler tabi ki bizim bölgemizi de etkiliyor çünkü bölgemiz Avrupa ve Asya'nın kavşağında bulunuyor. Bu anlamda bu çatışmalardan uzakta kalmak çok mümkün değil. Net bir biçimde bu çatışmaların sonuçlarını ve etkilerini bölgemizde yaşayabiliyoruz. Bu anlamda Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın birlikte çalışabilecekleri kararı alındı ve burada atmış oldukları adımları koordine edebilecekleri yakın bir iş birliği içinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade ettik. Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki normalleşme sürecinden bahsettik. Azerbaycan Ermenistan barışını tesis edebilmek için gelişmeleri paylaştım, meslektaşlarıma bu konudaki detayları ifade ettim. Buradaki pozitif değişiklikler ve gelişmeler tabii ki bizi memnun ediyor. Sürdürülebilir bir barışa ulaşmak açısından devletler arasındaki bu konudaki çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade ettim. Derdest olan, yerine getirilmemiş konularla ilgili olarak bu konuda özel bir değerlendirme yapılması gerektiğini ve belirttim, bu spesifik noktaya özellikle değindim" dedi.

Toplantıda İran'daki Gazze'deki gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Bayramov, "Gazze ve Filistin konusunda sürdürülebilir bir barış tesis etmenin yolları konusunda tartıştık, görüştük. Bunun hem bölgemize hem de küresel anlamda ne gibi bir etkisi olabileceğini tartıştık. Buradaki yaklaşımımız; tabi ki de diyalog ve diplomatik çabaların sürdürülmesi, uluslararası hukuka riayet ederek bu konuda güvencelerle birlikte bölgede bunların gerçekleştirilmesi ve bütün bunların da sürdürülebilir bir barışa dönüştürülmesi hepimizin önceliği olmalı. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hatları güney doğal gaz koridoru Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi farklı konuları ele alma fırsatımız oldu. Halen yeni projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki doğal gaz anlaşmasının yeni fazını başlattık. Bölgemizin karşılaştığı sınamalar, terörizm, sınırı aşan suç, siber güvenlik gibi birçok farklı hususu ele aldık. Azerbaycan Hükumeti kardeş Türkiye ve Gürcistan'la ilişkilerini iyileştirme konusunda son derece istekli ve bugün gerçekleştirdiğimiz bütün değerlendirmeler ve kabul ettiğimiz İstanbul Deklarasyonu bizim bu konudaki refah ve barışımıza katkıda bulunmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Barışın en kısa zamanda tesis edilmesini diliyoruz"

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ise 3 ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Meslektaşlarımızla birlikte bir kez daha barışa ve istikrara yönelik taahhüdümüzü yineledik. Bunlar gerçekten önemliydi. Biz burada ortak bir vizyon etrafında birleştik. ve gelecekte kalkınma konusunda ne kadar odaklanacağımız hususunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz burada ortaklığa dayalı derin köklere dayalı dostluk ve komşuluk ilişkilerinin son derece önemli olduğunu ve bunun çerçevesinde pozitif olarak ilişkilerimizi etkilediğini gördük. Bu konudaki işbirliğimiz gerçekten son derece önemli. Bütün bunları ulaştırma alanında bir çok projeyle de taçlandırıyoruz. Bütün bunlar sadece bizim için önemli olmakla kalmıyor. Bölgenin tamamı için de önemli. Dolayısıyla bu üçlü formata baktığımızda işbirliği konusunda bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu üçlü platform bize önemli bir fırsat sağlıyor. ve karşılıklı çıkarlarımızı geliştirme konusunda koordine çaba yürütmemizi sağlıyor. Bu anlamda bugünün dünyasında gelişmeleri de değerlendirdik. Karşılıklı bir beyanat imzaladık. Çok taraflı ilişkimiz de var. Bu ilişkiler güven ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde ilerliyor. ve son derece sağlam ticari ilişkilerimiz de var. İlişkilerimizin kültürel anlamda da gelişeceğini düşünüyoruz. Güncel gelişmelerle ilgili de konuştuk. Barışla ilgili olarak beklentilerimizi paylaştık. Barışın en kısa zamanda tesis edilmesini diliyoruz. Türkiye ve Ermenistan arasında ilişkilerin de normalleşmesinin de önemli olacağını düşünüyoruz. Ekonomik konuları da değerlendirdik. Avrasya bölgesinde bu bağlantısallığın barış geldiğinde daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bu iki kıta arasında bir köprü rolü oynamak istiyoruz. Buradaki ilave teşvik getirebilecek konuları da değerlendirdik. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun en yüksek potansiyelle kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu gelişmelere önemli bir katkıda bulunacaktır. Şu anda üstünde durduğumuz projeler son derece önemli. Orta Koridor'un stratejik öneminden bahsettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üçlü Dışişleri Toplantısı: Barış Vurgusu - Son Dakika

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