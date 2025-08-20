UCM'den ABD'ye Yaptırımlara Tepki - Son Dakika
Politika

UCM'den ABD'ye Yaptırımlara Tepki

20.08.2025 22:37
UCM, ABD'nin yargıç ve savcılarına yönelik yaptırımlarının bağımsızlığa saldırı olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin UCM'de görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulamasına tepki göstererek, "Yaptırımlar, tarafsız bir yargı kurumunun bağımsızlığına yönelik açık bir saldırıdır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin UCM'de görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısına yaptırım uygulamasına tepki gösterdi. UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yaptırımlar, tüm bölgelerden 125 taraf devletin yetkisi altında faaliyet gösteren tarafsız bir yargı kurumunun bağımsızlığına yönelik açık bir saldırıdır" denildi.

Yaptırımların, UCM'ye taraf olan devletlere ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca mağdura bir hakaret olduğu ifade edilen açıklamada, "Mahkeme, personelinin ve akılalmaz vahşetlerin mağdurlarının arkasında kararlılıkla durmaktadır. UCM, taraf devletler tarafından kabul edilen yasal çerçeveye uygun olarak ve herhangi bir kısıtlama, baskı veya tehdide aldırmaksızın görevini yerine getirmeye devam edecektir" denildi.

Açıklamada, ABD yaptırımları karşısında taraf devletler ile insanlık ve hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan herkese, UCM'ye destek çağrısında bulunuldu.

ABD'den 4 UCM yetkilisine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuk çerçevesinde "korunan kişiler" statüsündeki ABD ve İsrail vatandaşlarının, ilgili ülkelerin rızası olmadan UCM tarafından soruşturulmasına, tutuklanmasına, alıkonulmasına veya yargılanmasına yönelik herhangi bir çabaya doğrudan katıldıkları gerekçesiyle UCM'de görevli 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını yaptırım listesine dahil etmişti.

Yaptırım uygulanan UCM yetkililerinin; Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang olduğu belirtilmişti.

Yargıç Prost'un, UCM'nin Afganistan'daki ABD personelinin soruşturulmasına, Yargıç Guillou'nun ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiği aktarılmıştı.

Savcı Yardımcıları Khan ve Niang'ın, UCM Savcılık Ofisi'nin başına geçmelerinden bu yana Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ı hedef alan UCM tutuklama emirlerini sürdürmek de dahil olmak üzere UCM'nin İsrail'e yönelik gayrimeşru eylemlerini desteklemeye devam ettikleri belirtilmişti.

ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Karim Khan ve 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti. - LAHEY

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Yargı, Son Dakika

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
