Ukrayna Açıklarında İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna Açıklarında İHA Saldırısı

15.07.2026 11:10
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Türk gemisi İHA saldırısına uğradı, kaptan kayıp, mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında Türk şirketine ait ticari geminin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı, Azerbaycanlı kaptanın kayıp olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Odessa kıyıları yakınlarında dün yerel saatle 15.15 sıralarında Türk "Okean Maritime" şirketine ait "Atlas Bey" adlı ticari gemi, İHA saldırısına uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan kaptan dahil 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu ifade edildi. Mürettebatın Odessa kentinde güvenli şekilde karaya çıkarıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kayıp durumda olan gemi kaptanının bulunmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğü, Azerbaycan'ın Ukrayna Büyükelçiliği'nin ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı. Azerbaycan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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