Ukrayna'dan Gürcistanlı Yetkililere Yaptırım

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, aralarında Eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili'nin de bulunduğu Gürcistanlı yetkililere yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Gürcistan hükümetini Rusya'ya bağımlı hale gelmekle suçlayarak 19 Gürcistanlı hükümet yetkilisine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada, yaptırım uygulanacak Gürcistanlı yetkililer arasında Eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili'nin yanı sıra İçişleri Bakanı ile Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanının da bulunduğu bildirildi. Açıklamada 10 yıllık yaptırımların Ukrayna'ya giriş ve Ukrayna'daki mülkiyet hakları üzerinde kısıtlamaları içerdiği kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan kişileri "Gürcistan ve halkının çıkarlarını satmakla" suçlayan Zelenskiy, "Bunlar, Gürcistan'ı Putin'e teslim eden hükümetin bir kısmına yönelik yaptırımlar" dedi. Ukrayna'nın Avrupa ortaklarını ve ABD'yi harekete geçmeye çağıran Zelenskiy, "Uluslararası ilişkilerde işler böyle yürüyor. Eğer zamanında yanıt vermezseniz veya ilkeli bir şekilde yanıt vermezseniz, o zaman on yıllar kaybedilir ve ülkeler özgürlüklerinden mahrum bırakılır" ifadelerini kullandı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu olan milyoner İvanişvili, Gürcistan siyasetinin en etkili ismi olarak kabul ediliyor. - KİEV