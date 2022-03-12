Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: "Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: "Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir"

12.03.2022 23:08
Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: "Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir"

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2 haftayı geçtiğini hatırlatarak, "Antalya'da yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un söylediği tek doğru şey, Mariupol'deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir" dedi.

Ukrayna Derneği Başkanı Yuliia Biletska, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2 haftayı geçtiğini hatırlatarak, " Antalya'da yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un söylediği tek doğru şey, Mariupol'deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2. hafta geride kalırken, bölgede direniş kırılamadı. Rusya'nın, Mariupol şehrindeki kadın doğum hastanesini bombalamasının bir savaş suçu olduğunu aktaran Ukrayna Derneği Başkanı Biletska bir mesaj yayımladı. Biletska, Ukrayna halkının direnişinin devam ettiğini belirterek, "Sevgili Türk halkı, dostlarımız, Rusya'nın 3 günde bitirmeyi planladığı işgalin süresi 2 haftayı geçti. Ukrayna'nın direnişini kıramayan Rusya, Suriye'de uyguladığı ve sivil-asker gözetmeyen taktiklerini uygulamaya başladı. Moralimizi ve umudumuzu kırmak için köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi bombalıyorlar. Ama her şeye rağmen halkımız direniyor. Hatta silahsız bir şekilde tankların önünde durarak işgalcilerin geçişini engelliyor, ele geçirilmiş binaların çevresinde protestolar düzenliyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yalanlar onları Lahey'deki mahkemeden kurtaramayacaktır"

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mariupol'daki kadın doğum hastanesinin bombalanmasını kabul ettiğinin altını çizen Biletska, "Geçen gün Mariupol'deki kadın doğum hastanesini bombaladılar. Bu savaş suçunu aklamak, bir kılıf bulmak için önce orada askerlerin olduğunu söylediler, sonra yalanlarını büyütüp biyolojik silah geliştirildiğini söylemeye başladılar. Antalya'da yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un söylediği tek doğru şey, Mariupol'deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir. Bunun dışında yaptığı açıklamaların hepsi yalandır ve bu yalanlar onları Lahey'deki mahkemeden kurtaramayacaktır. Mariupol günlerdir kuşatma altında, bombalanıyor. Rusya sivillerin hayatlarını hiçe sayarak her yere saldırıyor. Bugüne kadar sadece Mariupol şehrinde bin 582 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında onlarca çocuk da var. Buna rağmen Rusya hala Ukrayna'yı faşist olmakla suçluyor. Sorarım size, bu durumda kim faşist?" açıklamasında bulundu.

Biletska, "Tekrar Türk halkına tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. Savaştan kaçan Ukraynalılara kapılarını açanlar, insani yardımlar getirenler, bağış yapanlar, her gün içimizi ısıtan, bizi duygulandıran mesajlar alıyor, olaylar yaşıyoruz, her gün sizlerin misafirperverliğinize, gönlü zenginliğinize tanık oluyoruz. Bildiğiniz gibi, dost kötü günde belli olurmuş. Şu açık ki, Türkiye ve Ukrayna dost iki ülkedir ve öyle olmaya ebediyen devam edecektir" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: 'Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir' - Son Dakika


Son Dakika
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
22:42 Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler beklerken kartopu savaşı yaptı!
22:40 Yusuf Yazıcı'dan büyük başarı! Derbi performansıyla gündem oldu
22:38 Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı
21:50 Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti
21:47 Trabzonspor taraftarından Ali Koç göndermesi! Yapılan tezahürat gündem oldu
21:39 Beşiktaş'ta kar yağışı şiddetlendi, bazı vatandaşlar yollarda ve kafelerde mahsur kaldı
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 23:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: "Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement