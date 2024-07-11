Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Seyrüsefer Özgürlüğü Konferansı Düzenlemeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Seyrüsefer Özgürlüğü Konferansı Düzenlemeye Hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlandıklarını açıkladı.

11.07.2024 21:20
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington DC'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Seyrüsefer Özgürlüğü Konferansı Düzenlemeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Seyrüsefer Özgürlüğü Konferansı Düzenlemeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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