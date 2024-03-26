Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanını görevden aldı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'u görevden alarak yerine Oleksandr Lytvynenko'yu atadı. Lytvynenko'nun görevine ise Oleh Ivanovich Ivashchenko getirildi.

26.03.2024 20:53  Güncelleme: 20:56
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'u görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir üst düzey isimde daha değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'u görevden aldı. Danilov'un yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Lytvynenko getirildi.

Lytvynenko'dan boşalan göreve ise başka bir kararname ile Oleh Ivanovich Ivashchenko atandı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanını görevden aldı - Son Dakika

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