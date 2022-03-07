Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi

07.03.2022 10:15
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Gelen talepler değerlendiriliyor. Dünyanın özgür insanlarının harekete geçmesi şaşırtıcı. Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesindeki Rus ordusuna karşı yabancıların da savaşabilmeleri için fırsat yarattığını anımsatan Kuleba, "Gelen talepler değerlendiriliyor. Dünyanın özgür insanlarının harekete geçmesi şaşırtıcı. Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor. Bu onların arzusudur. Biz onları tutmadık ve hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz. Bu sadece iyiliğin yanında savaşmak isteyenlerin istekleri." ifadelerini kullandı.

DÜNYA UKRAYNALILARIN YANINDA

Kuleba, Ukrayna'yı savunmak için yabancılardan gelen toplam başvuru sayısının 20 bine yaklaştığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Dünyadan 20 bin gönüllü geldi

"YAPTIRIM BASKISI SÜRDÜRÜLMELİ"

Bunun yanı sıra gelecek hafta Avrupa Birliği ile G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini kaydeden Kuleba, "Yaptırım baskısı sürdürülmeli. Önümüzdeki hafta yeni yaptırımlar kabul edilmelidir. Biz buna zorlayacağız." diye konuştu.

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