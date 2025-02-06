Ukrayna F-16'ları Aldı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna F-16'ları Aldı

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Hollanda'nın F-16 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını açıkladı.

06.02.2025 17:36
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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Hollanda'nın gönderdiği F-16 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını bildirerek, "Ukrayna'da gökyüzü daha güvenli hale geliyor" dedi.

Avrupa'dan Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yardımlar devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da gökyüzü daha güvenli hale geliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri uzun zamandır beklenen takviyeleri aldı: İlk Fransız Mirage 2000 savaş uçakları ve Hollanda Krallığı'ndan F-16'lar" ifadelerini kullandı.

Savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını belirten Umerov, "Yakında muharebe görevlerini yerine getirmeye başlayarak savunmamızı güçlendirecek ve Rus saldırganlığına etkin bir şekilde karşı koyma kabiliyetimizi arttıracak. Hollanda'nın desteği bizi zafere yaklaştıran ve Ukrayna şehirleri ile vatandaşlarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlayan bir diğer önemli adımdır" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna'ya olan güveniniz ve tereddütsüz desteğiniz için müttefiklerimize teşekkür ederiz"

Ukrayna'nın modern savaş uçağı filosunu daha da genişletmek için ortaklarıyla birlikte sistematik olarak çalışmaya devam edeceğini kaydeden Umerov, "Ukrayna'ya olan güveniniz, kararlılığınız ve tereddütsüz desteğiniz için müttefiklerimize teşekkür ederiz" dedi. Umerov ayrıca, Fransa'ya da Mirage 2000 savaş uçakları için teşekkür ederek, "Fransa'ya güvenliğimize yaptığı bu stratejik öneme sahip katkı için müteşekkirim. Mirage 2000, Ukrayna'nın hava savunmasının yeni bir unsuru olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, bugün erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı "Mirage 2000-5" savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna F-16'ları Aldı - Son Dakika

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