Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya, Ukrayna'ya 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracıyla saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya, Ukrayna'ya 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracıyla saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya, Ukrayna\'ya 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracıyla saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracı kullandığını açıkladı. Ihnat, Ukrayna hava savunmasının İHA'lardan 3 bin 605'ini düşürmeyi başardığını belirtti.

22.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracı kullandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Ukrayna-Rusya savaşının 2. yıl dönümüne iki gün kala açıklamalarda bulundu. Sözcü Ihnat, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yana Ukrayna'ya saldırılarında 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirtti. Ihnat, Ukrayna hava savunmasının İHA'lardan 3 bin 605'ini düşürmeyi başardığını aktardı. Ihnat, Rusya'nın son olarak gece saatlerinde fırlattığı 10 İHA'dan 8'inin 4 farklı bölgede vurulduğunu söyledi. - KİEV

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Sözcü, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya, Ukrayna'ya 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracıyla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya, Ukrayna'ya 8 binden fazla füze ve 4 bin 630 insansız hava aracıyla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement