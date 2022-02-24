Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. - Son Dakika
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Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür.

24.02.2022 11:05
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya'nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin'i durdurun." - KİEV

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Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: 'Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. - Son Dakika
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