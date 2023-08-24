Ukrayna, Kırım Yarımadası'na operasyon düzenledi ve Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika

Ukrayna, Kırım Yarımadası'na operasyon düzenledi ve Ukrayna bayrağı asıldı

Ukrayna, Kırım Yarımadası\'na operasyon düzenledi ve Ukrayna bayrağı asıldı
Son Güncelleme: 24.08.2023 15:31

Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası'na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı. Özel kuvvetler, Mayak ve Olevnika kasabaları yakınlarında kıyıya çıkarak düşman birliklerine kayıplar verdirdi ve Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı. Askerler, görevlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası'na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı.
Ukrayna Savunma İstihbarat'ı dün gece Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, "Özel kuvvetler, Kırım Yarımadası'daki Mayak ve Olevnika kasabaları yakınlarında kıyıya çıktı. Düşman birlikleri kayıplar verdi, düşman teçhizatı imha edildi ve Ukrayna bayrağı Kırım'da yeniden dalgalandı" ifadeleri kullanıldı. Askerlerin, görevlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. - KİEV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kırım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, Kırım Yarımadası'na operasyon düzenledi ve Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Kırım Yarımadası'na operasyon düzenledi ve Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika
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