Ukrayna, arananlar listesine Rusya'dan yeni üst düzey isimler ekledi - Son Dakika
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Ukrayna, arananlar listesine Rusya'dan yeni üst düzey isimler ekledi

10.10.2022 18:07
Ukrayna, arananlar listesine Rusya'dan yeni üst düzey isimler ekledi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gibi önemli isimleri de...

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gibi önemli isimleri de arananlar listesine dahil etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından tansiyon yükseldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alınmasının ardından söz konusu listeye yeni üst düzey isimler eklendi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Rus ordusunun saldırılarına dair yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma açılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin ve Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Ukrayna tarafından arananlar listesine dahil edildi. - KİEV

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, arananlar listesine Rusya'dan yeni üst düzey isimler ekledi - Son Dakika

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