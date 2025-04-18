Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Ukrayna ve ABD, nadir toprak elementleri anlaşması öncesinde bir mutabakat zaptı imzaladı. Ukrayna Ekonomi Bakanı Svyrydenko, anlaşmanın ülkenin yeniden inşası ve ekonomik fırsatların yaratılması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

18.04.2025 10:58
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ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin ilk adımı attı. Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında nadir toprak elementleri anlaşması öncesinde mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

"ÜLKEMİZİN YENİDEN İMARI İÇİN ETKİLİ BİR ARAÇ OLACAK"

Svyrydenko, "ABD'li ortaklarımızla Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ve Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Yatırım Fonu'nun kurulmasının önünü açan mutabakat zaptının imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fonun, ülkemizin yeniden imarı, altyapının modernizasyonu, iş dünyasının desteklenmesi ve yeni ekonomik fırsatların oluşturulması için yatırım çekmede etkili bir araç olmasını umuyoruz.

"ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Mutabakat zaptında, ABD halkının özgür, egemen ve güvenli bir Ukrayna için Ukrayna halkıyla birlikte yatırım yapma arzusunun belirtilmesi çok önemlidir. Bu belge, kısa bir süre önce Washington'daki teknik görüşmelerin bir turunu daha tamamlayan müzakere ekiplerinin profesyonel çalışmalarının bir sonucudur. Şimdi sırada anlaşma metninin nihai hale getirilmesi ve imzalanması, ardından da parlamentolar tarafından onaylanması var. Anlaşmanın üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mutabakat zaptına uzaktan bağlantı yoluyla Ukrayna Ekonomi Bakanı Svyrydenko ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent imza attı.

Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

ORTAK FON OLUŞTURULMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yaptığı milyarlarca dolar değerindeki askeri yardım karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementleri erişim sağlamak istiyor. Trump yönetimi geçtiğimiz ay, Ukrayna topraklarındaki doğal kaynakların işlenmesinden elde edilen gelirin ortak bir yatırım fonuna yatırılmasını içeren kapsamlı bir maden anlaşması önermişti. Anlaşmaya ilişkin çalışmalar devam ederken, Kiev yönetimi ABD'yi maden anlaşmasıyla birlikte Ukrayna'ya "güvenlik garantisi" sağlamaya ikna etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 Nisan Perşembe günü imzalanabileceğini belirtmişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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