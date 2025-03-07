Ukrayna ve ABD'den Suudi Arabistan Toplantısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılacak toplantı ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında geçtiğimiz hafta cuma günü yaşanan gergin görüşmenin ardından ilk görüşme gerçekleşti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılacak olan toplantıyı ele aldık. Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve kalıcı barışın sağlanması için ABD'nin liderliği şart. Ayrıca ikili iş birliğimizi ilerletmenin yollarını da ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Tema açık: Mümkün olan en kısa sürede barış"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle yapacağı yeni görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, "Tema açık: Mümkün olan en kısa sürede barış, mümkün olan en güvenilir şekilde güvenlik. Ukrayna son derece yapıcı olmaya kararlı" diye konuştu. - KİEV