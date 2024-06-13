Ukrayna ve Japonya Arasında 10 Yıllık Güvenlik Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna ve Japonya Arasında 10 Yıllık Güvenlik Anlaşması İmzalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Japonya arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Japonya, Ukrayna'ya 4,5 milyar dolar sağlayacak ve 10 yıl boyunca desteklemeye devam edecek. Anlaşma, güvenlik ve savunma yardımı, insani yardım, teknik ve mali işbirliğini içermektedir. Ukrayna, daha önce İngiltere, Fransa, Almanya gibi müttefikleriyle benzer anlaşmalar imzalamıştı ve ABD ile de benzer bir anlaşma imzalaması beklenmektedir.

13.06.2024 20:20
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Japonya arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzaladığını açıkladı.

G7 Zirvesi, İtalya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Japonya arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzaladığını açıklayarak, "Japonya, Ukrayna'ya 4,5 milyar dolar sağlayacak ve anlaşmanın 10 yıllık süresi boyunca bizi desteklemeye devam edecek" dedi.

Zelenskiy, anlaşmanın güvenlik ve savunma yardımı, insani yardım, teknik ve mali işbirliğini öngördüğünü de aktararak, Japonya'ya "sarsılmaz dayanışması" ve uluslararası hukuku korumaya olan bağlılığı için teşekkür etti.

Rusya tarafından işgal edilmesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçen Ukrayna, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu müttefikleriyle uzun vadeli destek sözü alan 15 benzer anlaşma daha imzalamıştı. Ukrayna'nın ABD ile de benzer bir anlaşma imzalaması bekleniyor. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna ve Japonya Arasında 10 Yıllık Güvenlik Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna ve Japonya Arasında 10 Yıllık Güvenlik Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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