Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik\'te Esnaf Ziyareti Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ile birlikte kentte esnaf ziyareti yaptı. Uraloğlu, esnafın sorunlarını dinledi ve açılışlara katıldı.

20.03.2024 13:48  Güncelleme: 13:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ile birlikte kentte esnaf ziyareti yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik kara yolunu ulaşıma açmak için kente geldi. Açılışın ardından Bilecik Valiliği ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti. Burada büyük bir ilgi ile karşılanan Uraloğlu, esnafın sorunlarını da dinledi. Öğle namazını merkez Şerifpaşa Camii'nde kılan Bakan Uraloğlu, Bozüyük ilçesinde AK Parti SKM açılışına katılacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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