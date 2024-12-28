Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Adıyaman İl Kongresi\'ne Katıldı

Politika

AK PARTİ İL KONGRESİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongredeki açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da ulaştırma adına ne lazımsa yapmaya gayret ettiklerini belirterek, "Sizin en zor gününüzde sizinle dertlendik. Bundan sonra Adıyaman çok daha iyi olacak. Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kongrenin ardından Bakan Uraloğlu, Örenli bölgesinde bulunan kalıcı deprem konutlarına yerleşen Kaya ailesini ziyaret etti. Kaya ailesi ile çay içerek sohbet eden Bakan Uraloğlu, ailenin yeni yuvasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bakanı Uraloğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN,