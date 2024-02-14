Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Erzincan\'daki maden kazasında 9 kişiye henüz ulaşılamadı

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın iliç ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Büyük bir olay. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil. Yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Temennimiz, göçük altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Lütfü Ofluoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun yemekhane açılışını gerçekleştirdi, ilçede esnafı ziyaret etti. Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, "Bende makas çok, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bize açılışlardaki makaslarınızı saklayın demişti. Bu makas ile koleksiyonumdaki makas sayısı 130'u geçti. Bu makası da koleksiyonuma ekleyeceğim. Kendi ilçemden, köyümden olması önemli. Şu anda Düzköy Öğretmenevi'ndeyiz. Buranın kurdelesini kesmemizi teklif ettiler, memnuniyetle; hayırlı olsun diyelim. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

'EKİPLERİMİZ MAKİNE VE EKİPMANLARIYLA ORADA'

Bakan Uraloğlu, öğretmenevi ziyaretinin ardından Hürriyet ve Atatürk caddelerinde ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi. Çayırbağı Mahallesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Ülkemizi yasa boğan Erzincan'daki madende olan heyelan ve göçükten dolayı üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Büyük bir olay. İçişleri ve Enerji bakanlarımız orada. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Biz de AFAD koordinasyonunda bakanlık ve belediyeler olarak hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinden ve Karayolları'ndan arkadaşlarımız gerekli makine ve ekipmanlarıyla oradalar. Temennimiz inşallah göçük altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasıdır. Ben tekrar bütün ülkemize ve Erzincan'ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ BELEDİYELERİN TAMAMINI ALMAK'

31 Mart'taki yerel seçimler için hemşehrilerinden destek istediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Memleketimizdeyiz. Köyümüzde olmamızın ayrı bir kıymeti var. Belediye başkan adaylarımız ile hem vatandaşın dertlerini dinliyoruz; hem de bu seçime yönelik desteklerini istiyoruz. Halkımız her zaman bizi destekledi, sağ olsunlar. Bu sefer Cumhur İttifakı olarak, en güçlü destekle en yüksek oyla hem Düzköy'de hem Büyükşehir'de hem de ilçelerimizde hedefimiz belediyelerin tamamını almaktır" dedi.