Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay ile İzmir ulaşımını görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir'in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanlarını değerlendirdik. İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.