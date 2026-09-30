Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay ile İzmir ulaşımını görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay ile İzmir ulaşımını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Görüşmede İzmir'in ulaşım gündemi, ulaşım koordinasyonu ve sorumluluk alanları ele alındı. Uraloğlu, ulaşım ve altyapı ihtiyaçları için çalışmaların süreceğini belirtti.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir'in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanlarını değerlendirdik. İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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