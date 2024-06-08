Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Futbol Turnuvası'nın Kupa Törenine Katıldı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Futbol Turnuvası'nın Kupa Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon\'da Futbol Turnuvası\'nın Kupa Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen Faroz 1. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın kupa törenine katıldı. Uraloğlu, final maçını izleyerek Olliler takımını tebrik etti. Turnuvanın geleneksel hale getirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

08.06.2024 22:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Faroz 1. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın kupa törenine katıldı.

Uraloğlu, Yeni Faroz Stadı'ndaki turnuvanın, Olliler ile Kavakmeydan takımları arasındaki final maçını izledi.

Bakan Uraloğlu, Olliler'in 4-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrasında sporcuları tebrik etti.

Turnuvanın geleneksel hale getirileceğini belirten Uraloğlu, organizasyonu düzenleyenleri kutladı.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Bakan Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak verdi.

Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Faroz Taraftarlar Derneği Başkanı Emrah Urcu, Bakan Uraloğlu'na plaket ve forma hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Futbol Turnuvası'nın Kupa Törenine Katıldı - Son Dakika

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