Ulaştırma Bakanı: Yaptıklarımız Yeterli Değil, Daha Fazla Yatırım Yapmalıyız

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolundan, hava yoluna, demir yolundan bir çok şeyi yaptık. Yaptıklarımızla övünüyoruz. Ama bu yaptıklarımız yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada on ekonomiden birisi olacaksak, ülkemize daha çok yatırım yapmalıyız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti tarafından düzenlenen bir dizi etkinliklere katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Nevşehir Valisi Ali Fidan'dan şehir hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, AK Parti Avanos Seçim Ofisini ziyaret ettikten sonra Avanos Tarihi Taş Köprü onarım inşaatını inceledi. Bakan Uraloğlu, Ürgüp seçim ofisi ziyareti sonrasında sektör temsilcileri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu iftar öncesi yaptığı konuşmada, Nevşehir çevre yolunun ve Avanos tarihi köprünün bir an önce bitirileceğini söyledi. Nevşehir'e birçok yatırım yaptıklarını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Nevşehirlilerin dört gözle beklediği Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, "Nevşehir'i çevre illere bölünmüş yollar ile bağladık. Nevşehir'in ilçeleri ile olan ulaşımlarını sağladık. Nevşehir'e otoyolu getirdik. Ankara-Nevşehir- Niğde otoyolunu yaptık. Hava alanı noktasında Nevşehir Kapadokya Havalimanı 700 bin yolcuya hizmet edebilecek kapasitede. Fiziki mekanlarıyla ne Ulaştırma Bakanlığına, ne de Nevşehir'e yakışan bir hava alanı değil. Nisan ayı içerisinde 2 milyon kapasiteli terminal binası inşaatına başlıyoruz. Nevşehir çevre yolu için de çalışmalara başlıyoruz. 2024 yılı yatırım programına aldık" dedi. - NEVŞEHİR