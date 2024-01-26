Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat 6A Uydusu Hakkında Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunu bitirmek üzere olduklarını belirterek, "TUSAŞ tesislerinde üretiliyor, mart ayında yer teslimini yapacağız. Haziran ayında Amerika'da SpaceX'in fırlatma rampasından inşallah uzaya göndereceğiz." dedi.

Uraloğlu, Bakanlık tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali "U-FEST"te açılan stantları inceledi.

KTÜ mezunu Uraloğlu, öğrencilik yıllarında çekilen fotoğrafları, notları ve diplomasının da yer aldığı videoyu izledikten sonra yaptığı konuşmada, hiçbir gayretin karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemine işaret eden Uraloğlu, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabildiğini anlattı.

Uraloğlu, uluslararası koridorların çok tartışıldığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı'mız, 'Bu coğrafyada bir koridor konuşulacaksa Türkiye'siz bir koridor konuşulamaz.' dedi. Gerçekten de öyle baktığınız zaman." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Orta Koridor'da olduğunu belirten Uraloğlu, Kuzey ve Güney koridorlarına ilişkin de bilgi verdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin çok kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir başka koridor Zengezur Koridoru. Özellikle Ermenistan topraklarından geçen bir hat var. Zaten Bakü-Tiflis-Kars hattı şu anda görünen üç hat ve onun alternatifi ve tamamlayıcısı olarak doğrudan Türk dünyasına açılabilecek bir hat üzerinde çalışıyoruz. Kars-Dilucu'nun arasının ihalesini yaptık. Şimdi Nahçıvan tarafı, Bakü tarafında çalışılıyor. Ermenistan tarafında da artık onlar da bu koridorun oradan geçmesi gerektiği noktasında hemfikir oldular. Bundan sonra biraz daha hızlı hareket etmiş olacağız."

Zigana Tüneli'nden 1 milyona yakın araç geçti

Uraloğlu, 1700 kilometre otoyoldan 3 bin 700 kilometreye, 6 bin 100 kilometre bölünmüş yoldan 29 bin 300 kilometreye bölünmüş yol yaptıklarını aktardı.

Ankara-İstanbul arasındaki mevcut yolların artık yetmediğini, yeni bir otoyol projelendirmeye başladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Kuzey Marmara'nın devamı olacak aynı zamanda." diye konuştu.

Uraloğlu, Zigana Tüneli'nden geçen araç sayısının 1 milyona yaklaştığını belirterek, buranın, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli olduğunu anımsattı.

"Demir yollarında daha yapmamız gereken iş var"

Çanakkale, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerini hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kendi sınıfında hibrit bir köprüdür. En geniş tabyaya sahip bir köprüdür. Ortasından da demir yolu geçecek. Orta Koridor'da trenler Marmaray'dan geçiyor. Bitirdiğimizde, buranın ortasında gidiş ve geliş olmak üzere demir yolu hattı var. İnşallah Avrupa'ya daha kesintisiz bir hat sağlamış olacağız. Demir yollarında 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye geçtik. Elektrikli hat, sinyalli hat uzunluklarını artırdık. Demir yollarında daha yapmamız gereken iş var. Karadeniz'de öncelikle Delice'den Samsun'a, sonra da Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar bir demir yolu götürmeyi düşünüyoruz."

"Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi süper hızlı trenle buluşuyoruz. Ankara-İstanbul arası da 80 dakika olacak. Maç başladığında trene bindiğinizde, maç bitmeden Ankara ya da İstanbul'da olmuş olacağız. Bu da bizim için heyecan verici projelerden. Bunu sadece bir ulaşım projesi olarak değerlendirmeyin, aynı zamanda bir teknolojidir, teknolojinin transferidir."

Uraloğlu, devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni ise 2026'nın sonunda bitireceklerini vurguladı.

Hava yolundaki gelişmelere ilişkin de Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yurt içinde, yurt dışında 60 noktadan şimdi 343 noktaya uçuyoruz. Uçak sayılarımız 150'den 658'e çıkmış durumda, 214 milyon yolcu trafiğine ulaşmış olduk. Havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık, hedef 61. Sabiha Gökçen'in ikinci pistini açtık. Bizim için önemliydi. Devam eden Trabzon Havalimanı projelerini bitiriyoruz. Yatırım programına alındı. Şu an mevcudu iyileştiriyoruz ama yeni bir havalimanı projemiz var. Yozgat Havalimanı, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı devam ediyor. Mersin-Adana arasındaki Çukurova bölgesi havalimanı inşaatı devam ediyor."

Uraloğlu, denizcilikte uluslararası liman sayısını 152'den 190'a, tersane sayısını ise 37'den 85'e çıkardıklarına değinerek, "Kruvaziyerde yüzde 66,7'lik artış var. Geçen yıl 569 bin 280 kişi kruvaziyerle ülkemize geldi." diye konuştu.

"Hepimizin gururu Alper Gezeravcı'yı ilk Türk astronotu olarak uzaya gönderdik"

Türkiye'nin uzayda 5 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz. TUSAŞ tesislerinde üretiliyor, mart ayında yer teslimini yapacağız. Haziran ayında Amerika'da SpaceX'in fırlatma rampasından inşallah uzaya göndereceğiz. Yerli ve milli bir uyduyla beraber 15 yıllık bir ömür biçiyoruz. Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar belirli bölgeleri kapsamış olacağız. Hepimizin gururu Alper Gezeravcı'yı ilk Türk astronotu olarak uzaya gönderdik. Onu da gururla gerçekten seyrediyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyilerini yapmış olacağız."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, konuşmasının ardından katılımcılar için hediye çekilişi gerçekleştiren Bakan Uraloğlu'na kara kalem portresini armağan etti.

Bakan Uraloğlu, üniversitedeki sınıf arkadaşlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, partililerle görüştü.