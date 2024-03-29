Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 'Türkiye'de hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz' - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 'Türkiye'de hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: \'Türkiye\'de hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz\'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her ilçesine hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, yapılan ve yapılması planlanan yollar hakkında bilgi verirken, kamu yatırımlarının durdurulmadığını vurguladı. Ayrıca, seçimde adaylarına destek isteyen Uraloğlu, hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

29.03.2024 18:32
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'de hiçbir ayrım yapmaksızın 81 ilin her ilçesine ne lazımsa Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarımızla hizmet etmeye devam ettik. Siz, bize destek verdiğiniz müddetçe de hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Tonya ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolunun, Türkiye standardında olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçede yapılan ve yapılması planlanan yollarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Yaptıklarımız ortada. Yapamadıklarımızı da inşallah kısa zamanda toparlayacağız. Vakfıkebir yolunun sıcak asfaltını yaptık. Orada bazı sıkıntılar var, bir proje çalışması başlattık. Orayı da önümüzdeki dönemde sizin gündeminizden çıkararak yapacağız inşallah." diye konuştu.

Uraloğlu, yaşanan pandemi ve depreme rağmen kamu yatırımlarının durdurulmadığına dikkati çekerek, "Tonya'da devam eden bir işimizi durdurduk diye duydunuz mu? Duymadınız. Cumhurbaşkanı'mız, 'Yola devam.' dedi, biz de Allah'ın izniyle yola devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyasette takım ruhunun önemine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyaset de hizmet de moral, motivasyon, takım ve ekip işidir. Kim var bizim ekibimizde, dava ve yol arkadaşlarımızda? Öncelikle sizler varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Sonra kim var? Belediye başkanımız, ilçe yönetimimiz var. Burada Osman Beşel kardeşimizle güzel hizmetler yaptık. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Sonra kim var? Büyükşehir belediye başkanımız var, milletvekillerimiz var. Sonra kim var? Biz varız ama takımın kaptanı da Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun."

Seçimde adaylarına destek isteyen Uraloğlu, "Allah'ın izniyle burada da seçimi alacağız, Büyükşehirde de alacağız. Sizin ne isteğiniz varsa onu Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Gücümüz buna yetiyor çok şükür. Sizden isteğimiz de 31 Mart akşamı sandıkları patlatarak bu seçimi almak." dedi.

"Biz, size hizmet etmeye devam edeceğiz"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Uraloğlu, "Bazı partilerin genel başkanlarının illerdeki mitingi bu kadar değil, Allah razı olsun, maşallah Vakfıkebir'e." diye konuştu.

Uraloğlu, yaptıkları çalışmalara işaret ederek, "Türkiye'de hiçbir ayrım yapmaksızın 81 ilin her ilçesine ne lazımsa Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadrolarımızla hizmet etmeye devam ettik. Siz, bize destek verdiğiniz müddetçe de hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vakfıkebir'de organize sanayi bölgesi ihalesinin yapıldığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Biz de yolunu başlattık, bölünmüş yol olarak yapıyoruz. İnşallah bittiği zaman orası Vakfıkebir'in üretimine, ticaretine, istihdamına katkı sağlayacaktır. Aslan kendi yuvasından ayağa kalkar, yiğit kendi yerinden ayağa kalkar. Güzel bir ekibimiz, güzel bir takımımız var ve bizim çok güzel bir liderimiz var. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Biz, belediyeciliği ondan öğrendik. Biz, bir ülke nasıl yönetilir, bir coğrafyadaki mazlum insanlara nasıl dokunulur, nasıl onlara destek verilir, Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendik. Onun için Vakfıkebir'den, Trabzon'dan vereceğimiz destek, gerçekten bizler için kıymetlidir. Biz, size hizmet etmeye devam edeceğiz."

Akçaabat'ta da vatandaşlarla bir araya gelen Uraloğlu, ilçeye güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

İlçede devam eden projelere destek vereceklerini belirten Uraloğlu, Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim'in açıkladığı tüm projelerin arkasında olduklarını vurguladı.

Mitinglere TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Tonya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 'Türkiye'de hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz' - Son Dakika

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