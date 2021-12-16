Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kayseri'de konuştu: (2) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karbon nötr bir ülke tasarımını hayata geçiren, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Bu AK Parti hükumetlerinin aralıksız çalışmaları ve siyasi istikrar sayesindedir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Bakanlığının Kayseri'ye sunduğu ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, tüm Türkiye'ye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kayseri'ye yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece 1 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu vardı, 467 kilometreye yükselttik ve Kayserili vatandaşlarımızı yollarda güven ve konforla tanıştırdık. 56,2 kilometre olan Kayseri- Sivas yolunu ve 124,3 kilometre olan Kayseri- Niğde yolunu bölünmüş yol haline getirdik. Kayseri'yi Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Şehir içi trafiğine nefes aldıran Garipçe, Mimarsinan, Himmetdede köprülü kavşaklarını trafiğe açtık. Boğazköprü Grubu Köprülerini, Bünyan Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları tamamlayarak hizmete verdik. 2020 yılı içerisinde de Pınarbaşı- Kahramanmaraş devlet yolu kesişiminde yer alan 1,9 kilometre uzunluğundaki Pınarbaşı- Sarız Köprülü Kavşağı ve 2 adet köprünün yapımını tamamladık. Böylece Pınarbaşı şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu kesimde seyahat güvenliğini arttırdık ve trafik akışında sürekliliği sağladık. Şu anda, Kayseri-Sivas ayrımı-Bünyan yolu, Develi Batı Çevre Yolu ve Develi Kuzey Çevre Yolu, Develi- Yahyalı yolu, Felahiye-Özvatan-Kermelik yolu, Boğazlıyan-Felahiye yolu, Kayseri-Pınarbaşı yolu gibi toplam proje tutarı 2 milyar lira olan 16 adet önemli karayolu projemiz de devam ediyor. Ayrıca, Anafartalar- Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz."

Kayseri'nin sürekli büyüyen ekonomisi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, kentin uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü havayolu taşımacılığına olan ihtiyacının da arttığını ifade etti.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003 yılında 325 bin olan yolcu sayısı, 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyon 161 bin kişiyi aştı. Mevcut terminal binası artık yaşanan yoğunluktan dolayı yolculara istenilen hizmet kalitesini sunamadığı için yeni bir iç hatlar terminali yapmak zorunlu hale geldi. Biz de Mimar Sinan'ın mukaddes emaneti olan bu şehre yakışır ve Kayserililere yaraşır yeni bir havalimanı inşa etmeye başladık. Böylece, Kayseri yılda 6 milyon yolcuya kaliteli hizmet sunabilecek yeni bir havalimanına kavuşacak. Çalışmalara başladığımız andan bu yana terminal binası zemin iyileştirmesini, katlı otopark yapılması zemin iyileştirme, kazı ve dolgu işleri, yalıtım, betonarme ve prekast döşeme imalatlarını ve apron bariyer, güç merkezi, giriş kontrol ve ARFF binaları kazı, dolgu ve zemin iyileştirme imalatlarını tamamladık. Terminal binaları kazı, yalıtım, betonarme imalatları ile apron ve taksi yolu kazı ve dolgu imalatlarına devam ediyoruz. Kayseri, hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek."

Türkiye'nin, AK Parti iktidarı ile milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda çok çetin bir mücadele verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu mücadelenin halen devam ettiğini, milletten aldıkları güçle içeride ve dışarıda bu mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Ulaşımdan haberleşmeye bugünden tam 50 yıl sonrasını planladıklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milli Elektrik Tren Seti'ni raylara indirmek için gün sayan, yerli ve milli ekipmanlara da sahip Türksat 5B'yi 19 Aralık'ta saat 06.58'de uzaya fırlatacak, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023 yılında yörüngeye yerleştirerek milletimizin kullanımına sunacak, Kamu Özel İş Birliği projeleriyle milletimizin cebinden tek kuruş çıkmadan, 30 yıllık kalkınma projelerini 10 yılda hayata geçiren ve model ihraç eden, Türkiye'yi lojistik süper güç iddiasına kavuşturan demiryollarında başlattığı devrim ile ihracatçımız ve sanayicimizin lojistik maliyetlerini düşürecek bir Türkiye var.

Karbon nötr bir ülke tasarımını hayata geçiren, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Bu, AK Parti hükumetlerinin aralıksız çalışmaları ve siyasi istikrar sayesindedir. Bakanlığımızın sorumluluğundaki ulaştırma ve haberleşme alanlarında yerlilik oranlarımızı artırarak, yerli teknolojileri yaygınlaştıracağız. Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirme gayretinde olduğumuz 5G programı, 6G'ye hazırlıklarımız da bu yöndedir. Bakanlığımızın 2002'den bugüne gerçekleştirdiği projelerle istihdama yıllık 1 milyon 20 bin katkısı oldu. Hedefimiz bu katkıyı artırarak sürdürmek, gençlerimizle birlikte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Hükumetimiz ve parti teşkilatımız, halkımızın hizmetinde olmayı büyük bir onur kabul ediyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve 'Demiryolu Reformu'muzun katkılarıyla raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak milli projelerimizle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

(Bitti)