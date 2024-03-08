Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Biz 18 ilçeye, onun üstünde de büyükşehre Cumhur İttifakı olarak talibiz - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Biz 18 ilçeye, onun üstünde de büyükşehre Cumhur İttifakı olarak talibiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Biz 18 ilçeye, onun üstünde de büyükşehre Cumhur İttifakı olarak talibiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Proje Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak 18 ilçeye ve büyükşehre talip olduklarını belirtti. Uraloğlu, şehrin yaşanabilir olması için ulaşımın önemine vurgu yaparken, Trabzonspor'a olan duygularını da paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ise projelerini katılımcılarla paylaşarak, şehri birinci sıraya taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

08.03.2024 17:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim elimizi güçlendirin. Biz 18 ilçeye, onun üstünde de büyükşehre Cumhur İttifakı olarak talibiz. Mümkün mü? Kesinlikle çok mümkün." dedi.

Bakan Uraloğlu, bir otelde düzenlenen Trabzon Büyükşehir Proje Tanıtım Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in aktardığı projeleri kentin bütün dinamikleriyle istişare ettiklerini söyledi.

Bir şehrin yaşanılabilir olması için gelişen ve değişen ihtiyaçları karşılamak gerektiğine işaret eden Uraloğlu, "Karadeniz gibi bir coğrafyada ulaşım mutlaka ön planda. Onunla ilgili bizim birçok yaptıklarımız var." diye konuştu.

Trabzonspor'la ilgili duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşan Uraloğlu, takım ruhunun önemine dikkati çekti.

Güzel bir ekipleri olduğunun altını çizen Uraloğlu, önceki dönem ve mevcut il başkanından milletvekiline kadar çeşitli kademede görev alan herkese emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Uraloğlu, "Bizim elimizi güçlendirin. Biz 18 ilçeye, onun üstünde de büyükşehre Cumhur İttifakı olarak talibiz. Mümkün mü? Kesinlikle çok mümkün." ifadesini kullandı.

"Biz büyükşehri nasıl olsa alıyoruz." kolaycılığı içerisinde olunmaması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes bunu söylüyor diyor ki 'Siz nasılsa alırsınız.' Asla bu kolaycılıkta olmayalım, mümkün olan en yükseğini alalım ve büyükşehirler arasında da inşallah birinci olalım. Ben bunu sizlerden istiyorum. O zaman 22-23 gün kaldı kapı kapı dolaşalım bütün AK Parti teşkilatı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak dolaşalım. İnşallah 18+1 ve 19'u beraberce yapalım. İnşallah şehre de ne yapılması gerekiyorsa biz de onları yapma gayreti içerisinde olacağız."

Uraloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak, "İyi ki varsınız, Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Projelerini katılımcılarla paylaşan Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şunları kaydetti:

"Amacımız, şehrimizi kendi değerleriyle beraber ama bütün standartların üzerine çıkararak birinci sıraya taşıyabilmektir. Bu bir hedeftir, hedef koymak lazım önce. 18 ilçe belediye başkanımızla ve adaylarımızla çalıştık. Yoğun bir çalışmamız var. Biz siyasetimizi samimiyet esası üzerine kurgulayarak halkımızın itibarına mazhar olduk. O itibarın arkasında itimat var yani bugüne kadar yapabildiklerimizi de yapamadıklarımızı da açık, şeffaf ve samimi bir şekilde halkımızla birlikte paylaştık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Biz 18 ilçeye, onun üstünde de büyükşehre Cumhur İttifakı olarak talibiz - Son Dakika

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