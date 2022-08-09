Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yıldırım'dan ODTÜ'de açılan pankartlara tepki - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yıldırım'dan ODTÜ'de açılan pankartlara tepki

09.08.2022 23:06
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yıldırım'dan ODTÜ'de açılan pankartlara tepki

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreni nedeniyle açtıkları pankartlara tepki göstererek, "ODTÜ yerleşkesindeki boş alanlara şehit ailelerimize tahsis edilmek üzere TOKİ aracılığıyla konutlar...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ortadoğu ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin mezuniyet töreni nedeniyle açtıkları pankartlara tepki göstererek, "ODTÜ yerleşkesindeki boş alanlara şehit ailelerimize tahsis edilmek üzere TOKİ aracılığıyla konutlar inşa edilmesini önermekteyiz" dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ODTÜ'lü öğrencilerin mezuniyet töreni nedeniyle açtıkları pankartlara tepki gösterdi. Yıldırım paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilimde, bilimde, teknikte ve daha birçok alanda gurur kaynağı olması gereken Orta Doğu Teknik Üniversitesinin; üç beş tane bölücü, ahlaksız ve anarşist grubun istekleri doğrultusunda hareket etmesi, milli ve manevi değerlerimize saygısızlıktır. Binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış topraklarımızın hiçbir köşesi kadim Türk milletine meydan okuma alanı olamayacaktır. Türk milletinin değerlerine karşı saldırılarla gündeme gelen ODTÜ, kendi kuruluş amacına da aykırı hareket ederek Türk milletinin ve Türk devletinin karşısında yer alan ayrılıkçı grupların hamisi haline gelmektedir. Bilim yuvası olması gereken üniversiteler, devlete ve millete ihanetin yuvası olamayacaktır. Üniversiteler Türk devletinin ve Türk milletinin değerlerine meydan okunacak yerler değildir. ODTÜ veya herhangi başka bir üniversitede, Türkiye Cumhuriyeti uğruna şehit olmayı göze almış vatan evlatlarının mili ve manevi değerlerini hedef alan eylemler karşılıksız kalmamalıdır. ODTÜ'ye yuvalanmış bu zararlı gruplar, üniversitelerin yapıtaşı olan eğitim ve öğretim gibi hususların üzerini örtemeyecek ve her biri ayrı bir gurur kaynağı olan öğrencileri yönlendiremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım paylaşımının devamında, "Bu tür sapkınlıklara en güzel cevabı yine bu vatan için istikballerinden vazgeçmiş, en büyük fedakarlığı yapmış şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılarak verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu hususta; ODTÜ yerleşkesi içerisinde bina ve ormanlık alanlar dışında kalan boş alanlara hakları asla ödenmeyecek olan şehit ailelerimize tahsis edilmek üzere TOKİ aracılığıyla konutlar inşa edilmesini önermekteyiz. Bu önerimiz hayata geçtiği takdirde, devleti ve milleti için can vermiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılacağı, hatıralarının yad edileceği ve kıymetli ailelerinin bulunduğu bir yerde; kimsenin ahlaksız ve sapkın eylemlerde bulunmaya cesaret edemeyeceği aşikardır. Bu düşünceyle hareket ettiğimizde kıymetli şehitlerimizin çocukları, bu alanlarda büyüyüp yetişecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği, milli ve manevi değerlerine saygılı, ülkesinin geleceği için gece gündüz yorulmaksızın çalışan Türk gençliği üniversitelerimizi dolduracaktır. Bundan böyle ODTÜ, öğrencilerin hedeflerini şaşırtmak için çabalayan birkaç azınlık grubun yönlendirmesine bağlı kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ahmet Yiğit Yıldırım, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yıldırım'dan ODTÜ'de açılan pankartlara tepki - Son Dakika

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