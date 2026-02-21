Ülkü Ocakları, İzmir'de "Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı"nda buluştu - Son Dakika
Ülkü Ocakları, İzmir'de "Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı"nda buluştu

21.02.2026 22:01
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk gençliğinin her zamankinden daha zinde ve şuurlu, kutlu yürüyüşün ciddiyetinin farkında olduklarını söyledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk gençliğinin her zamankinden daha zinde ve şuurlu, kutlu yürüyüşün ciddiyetinin farkında olduklarını söyledi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca Bornova ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı"na katılan Osmanağaoğlu, müstesna bir topluluğun ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Osmanağaoğlu, Türk tarihinin şerefli sayfalarında devlet ve vatan uğruna can veren ecdadın ve aziz şehitlerin huzur içinde olduğunu, emaneti teslim ettikleri gençlerin bu değerlere layıkıyla sahip çıktığını belirtti.

Türklüğü gelecek asırlara taşıyacak nesillerin kararlılığına dikkati çeken Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz Türklüğü gelecek asırlara taşıyacak nesiller, bu kutlu yürüyüşün ciddiyetinin farkındadır. Öyle ki bugün okuduğumuz Türk ve Türkçenin yüz yıllık şifreleri, 1306 yılında Ötüken'de nasılsa bugün de aynı şekilde dimdik ayaktadır. Türk gençliği her zamankinden hazır, her zamankinden zinde ve her zamankinden şuurlu bir şekilde buradadır."

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da Türk gençliğine vatan sevgisi, tarih şuuru ve milli duruşu aşılamayı gaye edindiklerini, Ömer Halisdemir'den Fethi Sekin'e kadar kanlarıyla toprakları vatan yapan şehitlerin emanetine sahip çıktıklarını aktardı.

Yıldırım, davanın, gölgesine sığınanların değil ateşin içerisinden geçmeyi göze alanların davası olduğunu, vatan sevgisi ve iman şuuruyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Gençlere sadece bilgi değil, irade ve sorumluluk da kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gencimizi uyuşturucuya teslim etmek, bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. Gençlerimize hayatın içinde sağlam durmasını öğretiyoruz çünkü bağımlılık boşlukta filizleniyor. Kimliği, hedefi ve ait olduğu yeri olmayan genci tesir altına alıyorlar. Ülkü Ocakları işte bu boşluğu dolduruyor. Burada gençlerimiz sahipsiz, yalnız, yönsüz ve başıboş değildir. Türk gençliğini bağımlılıkla mücadelede yalnız bırakmıyoruz, onları sporla, sanatla, ilimle, teknolojiyle ve ahlakla donatıyoruz."

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de ülkücü gençliğin Türk milletinin sigortası ve devletin yılmaz savunucuları olduğunu belirterek, davanın geleceğinin ahlak, edep ve fazilet timsali gençler eliyle yükseleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

