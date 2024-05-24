Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze'de yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze'de alınması gereken yeni tedbir kararlarının olduğunu duyurdu. UAD, bölgedeki durumu gözlemleyerek ve değerlendirerek, Gazze'deki insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için yeni önlemler alınması gerektiğini belirtti.
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24.05.2024 17:38:20. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze'de yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. - Son Dakika
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