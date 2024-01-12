Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e yönelik taleplerini müzakere ediyor

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin müzakerelerin başladığı duyuruldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde "soykırım" yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı davanın son duruşması bugün görüldü. Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen duruşmanın ardından UAD tarafından açıklama geldi. Açıklamada, soykırım davasında Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin müzakerelerin başladığı aktarılırken, mahkemenin kararını tarihi daha sonra duyurulacak olan halka açık bir oturumda açıklayacağı belirtildi. - LAHEY