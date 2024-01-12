 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik taleplerini müzakere ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik taleplerini müzakere ediyor

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin müzakerelerin başladığını duyurdu.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e yönelik taleplerini müzakere ediyor
12.01.2024 - 23:37,  Güncelleme: 23:48
Abone Ol

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin müzakerelerin başladığı duyuruldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze Şeridi'nde "soykırım" yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı davanın son duruşması bugün görüldü. Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen duruşmanın ardından UAD tarafından açıklama geldi. Açıklamada, soykırım davasında Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin müzakerelerin başladığı aktarılırken, mahkemenin kararını tarihi daha sonra duyurulacak olan halka açık bir oturumda açıklayacağı belirtildi. - LAHEY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güney Afrika, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik taleplerini müzakere ediyor - Son Dakika


23:33
6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim

Son Dakika
23:33 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 00:12:15. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik taleplerini müzakere ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement