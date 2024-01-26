Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'deki Filistinliler konusunda soykırım suçunu engellemekle yükümlüdür
Uluslararası Adalet Divanı: "İsrail devleti, sözleşme sorumlulukları çerçevesinde Gazze'deki Filistinliler konusunda elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçunu engellemekte elinden geleni yapmakla yükümlüdür.
Uluslararası Adalet Divanı: "İsrail devleti, sözleşme sorumlulukları çerçevesinde Gazze'deki Filistinliler konusunda elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçunu engellemekte elinden geleni yapmakla yükümlüdür." - LAHEY
Kaynak: İHA