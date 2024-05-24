Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in tedbir raporunu istedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı tedbirlerle ilgili raporunu 1 ay içinde sunmasını talep etti. Lahey merkezli mahkeme, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini incelemek ve gereken önlemleri almak amacıyla bu talepte bulundu.
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24.05.2024 17:36:19. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in tedbir raporunu istedi - Son Dakika
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