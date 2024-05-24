Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in tedbir raporunu istedi - Son Dakika
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Politika

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in tedbir raporunu istedi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı tedbirlerle ilgili raporunu 1 ay içinde sunmasını talep etti. Lahey merkezli mahkeme, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini incelemek ve gereken önlemleri almak amacıyla bu talepte bulundu.

24.05.2024 16:33
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in tedbir raporunu 1 ay içinde sunması gerektiğini belirtti. - LAHEY

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Son Dakika

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