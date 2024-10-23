UMED'den terör saldırısına kınama: "Birlik olma ve kararlı mücadele zamanı" - Son Dakika
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Politika

UMED'den terör saldırısına kınama: "Birlik olma ve kararlı mücadele zamanı"

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), saldırıyı kınayarak "Ülkemizin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör...

23.10.2024 18:09
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), saldırıyı kınayarak "Ülkemizin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör örgütlerine, terör örgütlerinin hamilerine karşı birlik olma, ortak hareket etme ve kararlı mücadele verme günüdür" dedi. Dernek, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet eden sosyal medya paylaşımlarından kaçınılması gerektiği belirtilerek, "Terörün amacına hizmet eden görüntü ve görseller paylaşılmamalı. Medya organları, illegal amaçlarına ulaşmak isteyen terör örgütlerinin tuzağına düşmemeli" denildi.

Sosyal medya kullanıcılarının resmi makamların açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sosyal medya kullanıcıları ve medya kuruluşları bilerek veya bilmeyerek terörün propagandasını yapmaya katkı sağlamamalı, medya organları yapacakları yayınlarla; illegal amaçlarına ulaşmak isteyen terör örgütlerinin tuzağına düşmemeli. Sosyal medya kullanıcıları terör örgütlerinin oyunlarına alet olmamalı, dikkatlice resmi makamların açıklamalarına itibar etmeli. Ülkemizin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör örgütlerine, terör örgütlerinin hamilerine karşı birlik olma, ortak hareket etme ve kararlı mücadele verme günüdür. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika UMED'den terör saldırısına kınama: 'Birlik olma ve kararlı mücadele zamanı' - Son Dakika

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