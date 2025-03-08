Ümit Dikbayır, CHP\'ye geçeceği iddiasını yalanladı

İYİ Parti'den milletvekili seçilmesinin ardından partisinden istifa eden ve TBMM'deki çalışmalarına Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak devam eden Ümit Dikbayır'a ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

CHP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İyi Parti'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye geçeceğini öne sürdü.

Atik, TGRT'deki programda, "Adnen Beker katıldı, tartışma devam ediyor. İyi Parti'den istifa eden Ümit Dikbayır var, o da katılacak CHP'ye" ifadelerini kullandı.

YALANLADI

Söz konusu iddianın gündeme gelmesinin ardından Dikbayır, iddiayı yalanladı. Dikbayır, İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Adnan Beker'e ilişkin "Ben Adnan Beker'e yapılanları doğru bulmuyorum. Bana 'Ümit, sen ne zaman CHP'ye geleceksin' dedi. 'Abi sana yapılanlardan sonra gözüm korktu' dedim.Böyle siyaset yapılmaz. Siyaset insan kazanma sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.