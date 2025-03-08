Ümit Dikbayır, CHP'ye geçeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Politika

Ümit Dikbayır, CHP'ye geçeceği iddiasını yalanladı

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İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye geçeceği iddia edilen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dikbayır, söz konusu iddiayı yalanladı.

08.03.2025 19:30  Güncelleme: 19:59
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İYİ Parti'den milletvekili seçilmesinin ardından partisinden istifa eden ve TBMM'deki çalışmalarına Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak devam eden Ümit Dikbayır'a ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

CHP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İyi Parti'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye geçeceğini öne sürdü.

Atik, TGRT'deki programda, "Adnen Beker katıldı, tartışma devam ediyor. İyi Parti'den istifa eden Ümit Dikbayır var, o da katılacak CHP'ye" ifadelerini kullandı.

YALANLADI

Söz konusu iddianın gündeme gelmesinin ardından Dikbayır, iddiayı yalanladı. Dikbayır, İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Adnan Beker'e ilişkin "Ben Adnan Beker'e yapılanları doğru bulmuyorum. Bana 'Ümit, sen ne zaman CHP'ye geleceksin' dedi. 'Abi sana yapılanlardan sonra gözüm korktu' dedim.Böyle siyaset yapılmaz. Siyaset insan kazanma sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Dikbayır, CHP\'ye geçeceği iddiasını yalanladı

Ümit Dikbayır, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Sakarya, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Dikbayır, CHP'ye geçeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yobaz deşen:
    ak troller nerede 6 22 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    zaten cehape ile aynı siyaseti yapıyor geçmesede olur 14 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    niye abi sen de geç ne olacak ki nasıl olsa kimin eli kimin cebinde belli değil. 16 0 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    benim tanıdığım umit iyi partiye geri döner.... 7 5 Yanıtla
  • k K:
    Birde başka acıda bakalım Evin içinin soğuk olması kan dolaşımı için faydalıdır. Karanlıkta oturmak gözlerin daha iyi görmesini sağlar. Ekmek arası kuru soğan antibiyotik görevi görür ve vücudun direncini arttırır. Fatura az gelsin diye, soğuk ve karanlık bir odada, ekmek arası soğan yerken, seni bu hallere düşürenlere ettiğin küfürler ise antidepresan etkisi yaratır. Daha ne istiyoruz ki? Zamlar sayesinde ömrümüz uzuyor. ???? 2 8 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yarından sonra CHP de 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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