Ümit Özdağ'a Kilis'te "Suriyeli" tepkisi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a Kilis'te "Suriyeli" tepkisi

26.11.2022 14:47
Ümit Özdağ'a Kilis'te "Suriyeli" tepkisi

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Suriyelileri ülkesine göndereceğiz" sözleri üzerine esnaf, "Çalıştıracak işçi bulamıyoruz.

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Suriyelileri ülkesine göndereceğiz" sözleri üzerine esnaf, "Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Suriyeliler olmasa çalışacak işçi yok" diyerek tepki gösterdi.

Partilileriyle birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne gelen Ümit Özdağ, esnafı ziyaret etti. Suriyelileri ülkesine göndereceklerini anlatan Özdağ'a bir esnaf, "Bizim de elemanlarımız sığınmacı, işçi bulamıyoruz. Çalışan bulamıyoruz. Suriyelilerin gitmesi Kilis'i çok etkiler" dedi. Başka bir esnaf ziyaretinde de Özdağ'ın 'Suriyelileri göndereceğiz' demesi üzerine bir esnaf, "Biz Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz ki, evlerimizi kiraya veriyoruz. Suriyeliler gidince ne olacak bu evler, ben çiftçilik yapıyorum. Arazimde çalıştıracak Türk vatandaşı bulamıyorum. Suriyeli çalışıyor. Suriyeliler gitse ben çalıştıracak adam bulamam ki?" diye konuştu.

Özdağ, başka bir esnafı ziyaretinde de yine aynı sözleri söyleyince esnaf, "Suriyeliler giderse biz çok kötü durama düşeriz. İnşaatlarda çalışan bütün personeller Suriyeli, memlekette işsiz yok ki, işçi arıyoruz, işçi yok. 490 kişi çalıştırıyorum. Kaliteli, kalifiyeli işçi bulamıyorum. Sorunumuz çalışacak işçi bulamamaktır" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Ümit Özdağ, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'a Kilis'te 'Suriyeli' tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'a Kilis'te "Suriyeli" tepkisi - Son Dakika
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