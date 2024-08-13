Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti

Ümit Özdağ, Adana\'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti. Özdağ, tarımın önemine vurgu yaparak köylerin canlandırılması gerektiğini belirtti.

13.08.2024 20:38
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Özdağ, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve birlik üyeleriyle bir araya geldiği ziyarette, diğer partilerden farklı olarak stratejik ve bilimsel temelli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özdağ, gıda ve su güvenliğinin sağlanmasının Türkiye'nin önceliği olması gerektiğini belirterek, "Ekonomik kalkınmanın tarımdan başlatılması gerekiyor. Bunun için de köylerimizi canlandırmak bir zorunluluk." dedi.

Tarımın sorunlarını bildiklerini dile getiren Özdağ, köye dönmek isteyen genç nüfusu destekleyeceklerini, köylerde çalışma alanları ve tarım liseleri kuracaklarını, modern sulama tekniklerini destekleyeceklerini söyledi.

Özdağ, Mimarlar Odası Adana Şubesini ziyaretinde de Şube Başkanı Canan Aksu ve beraberindekilerle görüştü, daha sonra gezdiği bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana Havalimanı önünde yaptığı basın açıklamasında da havalimanının açık kalması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti - Son Dakika

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