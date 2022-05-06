Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor

06.05.2022 23:12

Katıldığı bir televizyon programında Soylu ile yaşadığı polemik hakkında konuşan Ümit Özdağ, şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Siyasette yeni bir tartışmanın doğmasına neden olacak ifadeler kullanan Özdağ, "Bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bu insanlar bana güveniyorlar, beni seviyorlar. Bana bilgi de veriyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan polemik siyasetin yeni gündemi oldu. Bakan Soylu, Özdağ'a yönelik, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanırken, Soylu'ya meydan okuyan Özdağ'da bugün saat 11.00'de bakanlığın önüne giderek karşısına çıkmasını istedi. Ancak iki siyasi karşı karşıya gelmedi.

"HESABINI SORMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER"

Tartışma giderek büyümeye devam ederken, Ümit Özdağ konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Halk TV canlı yayınına katılan Özdağ, Soylu'ya bir kez daha meydan okudu. Özdağ, "Bu siyasi bir şey değil artık. Kişisel bir şeye dönüştü. Ben bunun hesabını sormazsam gözüm açık gider. Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Onun yanında da polis olmaz, benim yanımda da olmaz. Bak o zaman ne olur görürüz." dedi.

"YETİŞTİRDİĞİM POLİS VE İSTİHBARATÇILAR BANA BİLGİ VERİYOR"

"Benim telefonumu hepsi dinliyor. Her hareketimi izliyorlar." diyen Özdağ, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Bunu nerden biliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bu insanlar bana güveniyorlar, beni seviyorlar. Bana bilgi de veriyorlar" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider

Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Polis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement