Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak öneri: Tek çözüm sınıra mayın döşemek - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak öneri: Tek çözüm sınıra mayın döşemek

13.06.2023 11:02

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sınırdan Türkiye'ye geçişlerin devam ettiğini belirterek, son 1 ay içinde 20 bin Afgan'ın İran üzerinden Türkiye'ye girdiğini söyledi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek çözüm Ottawa Anlaşması'ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek" ifadelerini kullandı.

Sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak tartışma yaratacak bir öneri getirdi.

"TEK ÇÖZÜM MAYIN DÖŞEMEK"

Sınırdan Türkiye'ye geçişlerin devam ettiğini belirten Özdağ, yaptığı paylaşımda "İran kaynakları son 1 ay içinde 20 bin Afgan'ın İran üzerinden Türkiye'ye girdiği bilgisini paylaşıyor. Tek çözüm Ottawa Anlaşması'ndan çekilmek ve sınırlarımıza mayın döşemek" ifadelerine yer verdi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak öneri: Tek çözüm sınıra mayın döşemek
YORUMLAR (2)
  • bedir arslan: Allah Aşkına Mantıklı Bir Şey Söyle Cevap Yaz 13 24 Yayından Kaldır
  • ALİ MURAT: iç işleri bakanı ümit özdağ olmalı,belediye başkanlarınında hepsi bolu belediye başkanı olması lazım. mesela bolu belediye başkanı bağımsız aday olsun bursaya direk kazanır. Cevap Yaz 40 10 Yayından Kaldır
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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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