Ümit Özdağ'dan Tekstil ve Mobilya Sektörü Vurgusu

16.04.2026 17:30
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tekstil ve mobilya sektörüne yönelik hedeflerini açıkladı.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bugün tekstil sanayimiz ne yazık ki ağır darbeler alıyor. Mobilyada da ve ayakkabıda da endişeler var. Türkiye'de mobilya sektöründe şu anda 5 milyar dolarlık bir ihracatımız var. 300-500 bin arasında bu sektörde istihdam edilen insan söz konusu. Ancak bu rakamın 50 milyar dolara çıkartılması ve istihdam edilen işçi sayısının da 5 milyonlara kadar yükselmesi mümkün" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 gün sürecek Bursa programına İnegöl ilçesinden başladı. İnegöl iş dünyası temsilcileriyle buluşan Özdağ, partisinin ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti genel merkezinde toplantı yaptıklarını söyleyen Özdağ, "Değerli arkadaşlar dün genel merkezde bir toplantımız vardı. Türk ekonomisinin yeniden yapılanmasıyla ilgili ve konuştuğumuz konulardan bir tanesi de ekonomiyi yükseltecek sektör seçimiydi. Biliyorsunuz rahmetli Özal iki sektörü ön plana çıkardı. Biri tekstildi, diğeri de turizmdi. Hem tekstilde hem turizmde bu yaklaşımın neticesinde ciddi bir markalaşma gerçekleşti. Her iki ekonomik faaliyet kolu da Türkiye ekonomisinin ana dallarından birilerini oluşturdular. Bugün tekstil sanayimiz ne yazık ki ağır darbeler alıyor. 35-40 senede oluşturduğumuz birikim, yeni şartlara uyum sağlayamama neticesinde bir tarafta Mısır diğer tarafta Fas, geniş bir eksen üzerinde dağılıyor. Türk tekstilinin ciddi sıkıntıları var. 2000 kişiye iş veren fabrikanın kapatıldığını gördük. 5 milyar dolar olan bir yatırım yurt dışına gitti. Şimdi mobilyada da ve ayakkabıda da endişeler var" diye konuştu.

'İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI 5 MİLYONA YÜKSELTİLEBİLİR'

Mobilya sektöründe 5 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkat çeken Ümit Özdağ, partisinin sanayi programını paylaşacaklarını söyleyerek, "Önümüzdeki hafta İzmir'den başlayarak biz de sanayi programımızı açıklamaya başlayacağız. Türkiye'de mobilya sektörünü de öncü sektörler arasında görmeyi arzu ediyoruz. Şu anda 5 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Güzel bir şey. 300-500 bin arasında bu sektörde istihdam edilen insan söz konusu. Ancak bu rakamın 50 milyar dolara çıkartılması ve istihdam edilen işçi sayısının da 5 milyonlara kadar yükselmesi eğer uygun hazırlıklar yapılır ve bu konuda planlı süreç izlerse mümkün" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 10 TANE DAHA İNEGÖL'E İHTİYAÇ VAR'

Ümit Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yapmış olduğunuz ihracatın 10 kat üstüne çıkabiliriz. Bunun için ne yapmamız lazım başlangıçta. Bir, nerelerde bu üretimi ön plana çıkarmamız gerekiyor, bunu tespit etmemiz gerekiyor. İnegöl bu noktada zaten kendisini ortaya koymuş bir yer. Ama bunun dışında Kastamonu yine denize, limana yakın oluşu ve ihracata uygun oluşu itibarıyla göze çarpıyor. Aşağı yukarı 10 yer üzerinde çalışıyoruz. Yani Türkiye'de 10 tane daha 9 tane daha İnegöl'e ihtiyacı var. Bu bölgede yatırım yapan üretim yapan sanayici üretimde kullanacağı dış girdiyi getirirken vergi ödemeyecek. Çünkü bunu ihracat için destek olarak göreceğiz ve buna göre de eğitimi tabii şekillendirmemiz lazım. Bu üretim biçimini destekleyecek bir eğitim sistemi meslek liselerinde ön plana çıkarmamız lazım."

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:44:25.
