Ümit Özdağ'ın Esenyurt ziyaretinde gerginlik yaşandı

Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Esenyurt ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Zafer Partililer, Ümit Özdağ'a tepki gösteren yabancı uyruklu bir eczacının üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.

Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Emin Taşkan ile birlikte Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ümit Özdağ, girdiği sokakta Suriye isimli tabelalar görünce tepki gösterdi. Özdağ, "Ortadoğu Ortadoğu'da kalmalı. Türkiye Ortadoğu ve Balkanlar arasında eşsiz karakteri ile köprü olmaya devam etmeli. Ama her geçen gün Ortadoğu'nun Türkiye'nin içerisinde ilerlediğini görüyoruz ve her geçen gün Türkiye Ortadoğulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün partilere açık" şeklindeki açıklaması nedeniyle tepki gösterdiği CHP Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a sahip çıkarak, "Burcu hanımı adeta CHP'den kovmuş. İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Ama bu CHP'de hakim olan DEM'ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu hanıma, Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisi'nin kapıları DEM'e kapalı ve Burcu hanıma açık. Ama İmamoğlu'na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak" şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ'ın röportajı sırasında "Şam Eczanesi" isimli işyerinden çıkan yabancı uyruklu bir kişi, kendilerinin hedefe alındığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Zafer Partililer şahsın üzerine yürüyünce araya polis girdi. Eczanenin kepenkleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis tarafından kapatıldı. Gerginlik polisin çabasıyla büyümeden önlendi. - İSTANBUL