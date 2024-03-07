Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Esenyurt ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Zafer Partililer, Ümit Özdağ'a tepki gösteren yabancı uyruklu bir eczacının üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta ziyaretlerde bulundu.
Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Emin Taşkan ile birlikte Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ümit Özdağ, girdiği sokakta Suriye isimli tabelalar görünce tepki gösterdi. Özdağ, "Ortadoğu Ortadoğu'da kalmalı. Türkiye Ortadoğu ve Balkanlar arasında eşsiz karakteri ile köprü olmaya devam etmeli. Ama her geçen gün Ortadoğu'nun Türkiye'nin içerisinde ilerlediğini görüyoruz ve her geçen gün Türkiye Ortadoğulaşıyor" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün partilere açık" şeklindeki açıklaması nedeniyle tepki gösterdiği CHP Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a sahip çıkarak, "Burcu hanımı adeta CHP'den kovmuş. İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Ama bu CHP'de hakim olan DEM'ci iklimi gösteriyor. Ben Burcu hanıma, Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Zafer Partisi'nin kapıları DEM'e kapalı ve Burcu hanıma açık. Ama İmamoğlu'na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak" şeklinde konuştu.
Ümit Özdağ'ın röportajı sırasında "Şam Eczanesi" isimli işyerinden çıkan yabancı uyruklu bir kişi, kendilerinin hedefe alındığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Zafer Partililer şahsın üzerine yürüyünce araya polis girdi. Eczanenin kepenkleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis tarafından kapatıldı. Gerginlik polisin çabasıyla büyümeden önlendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ'ın Esenyurt ziyaretinde gerginlik yaşandı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı. Özel, bu taahhütnamenin belediye başkanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini ve her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirtti.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta yılın ilk iki ayına ilişkin asayiş rakamlarını paylaştı. Açıklanan rakamlara göre 2 ayda 695 suçlu cezaevine gönderildi. Sivas Valisi Şimşek, Sivas'ın asayiş bakımından Türkiye'deki en güvenli şehirler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, Sivas'ta hırsızlık, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında da başarılı çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı gösterilen Burcu Köksal'ın sözleri CHP içinde krize neden oldu. İBB Başkanı İmamoğlu tepki gösterirken, Zafer Partisi lideri Özdağ Köksal'ı partisine davet etti. Köksal ise daveti reddetti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vaatlerinin yerine getirildiğini belirterek, diğer siyasi partilerin ise menfaat ortadan kalktığında dağıldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki araç içinde 15 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 organizatör tutuklandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sivas'ın güvenli bir şehir olduğu vurgulandı. Şimşek, emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, halkın huzuru için görev yaptıklarını belirtti. Şehirdeki asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, suç oranlarının düşük olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduklarını ifade etti. Ayrıca trafik kazaları ve kadın cinayeti konularında da bilgi paylaşıldı.
AK Parti MKYK üyesi Ahmet Arslan'ın babası Süleyman Arslan'ın cenazesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Süleyman Arslan'ın cenazesi, ilçedeki devlet hastanesinde vefat etmesinin ardından morgdan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi namazının ardından yapılan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. Törene, Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve diğer birçok siyasetçi ve Arslan ailesinin yakınları katıldı.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk toplum yapısının temel direği olan kadınların önemine vurgu yaparak, kadınların güçlenmesinin milli uyanışı yaygınlaştıracağını ve Türkiye'yi büyüteceğini belirtti.
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