Ümit Özdağ İstanbullulara seslendi: Şehrinize sahip çıkın

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sevgili İstanbullulara sesleniyorum; şehrinize sahip çıkın, sahip çıkmayan hükümeti veya belediyeyi uyarın" dedi.

Karadeniz gezisi kapmasında Rize'ye gelen Ümit Özdağ, kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Özdağ, açıklamalarda bulundu. Özdağ, Anadolu'da yapmış oldukları ziyaretlerde vatandaşların İstanbul depreminden endişe duyduğunu dile getirerek, "Eğer İstanbul ile ilgili gereken kararı adımlar hızlı atılmazsa; milyonlarca insanımızın hayatı, İstanbul'da tehlike altındadır. Şu anda da Rize'deyiz, geziyoruz. Karadeniz bölgesinde yapmış olduğumuz temaslarda; ekonominin en üst noktasında bulunan hemen herkesin hayret ama doğru bir şekilde İstanbul depreminden endişeli olduğunu gördük. 'İstanbul, Anadolu'daki depremi ayağa kaldırır ama İstanbul depreminden sonra İstanbul'u ayağa kaldıramayız' diyorlar. Haklılar" dedi.

'ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKAN'

İstanbullulara seslenen Özdağ, "Görüyoruz ki ne hükümet ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul depremine yönelik ciddi hiçbir adım ve girişim yapmıyor. Sevgili İstanbullulara sesleniyorum; şehrinize sahip çıkın, sahip çıkmayan hükümeti veya belediyeyi uyarın. Söz konusu olan çocuklarınızın, eşlerinizin, anne ve babalarınızın hayatıdır. Yarın onların vücutlarını enkazı altından çıkarmak istemiyorsanız; şimdi alınması gereken tedbirler konusunda lütfen yetkililerle iletişime geçin. Bunun ötesinde onlarla karşı karşıya gelin, sorumluluklarını hatırlatın ve depremden önce alınması gereken bütün önlemlerin alınmasını sağlayın" diye konuştu.